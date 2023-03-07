"Помогите!": раздавленная диагнозом Гулькина из "Миража" просит денег из-за болезни мозга

Наталия Гулькина – на пороге 60-летия. Столь почетный возраст, впрочем, не мешает ей продолжать вести активный образ жизни: она много работает, радует зрителей своими выступлениями и общается поклонниками на просторах Интернета. Накануне на странице звезды группы "Мираж" в соцсетях появилась тревожная новость, которая наверняка заставила многих фанатов грустить.
Артистка в своем микроблоге рассказала о сборе средств: она просит денег из-за болезни спинного мозга. К счастью, с ее собственным здоровьем все в порядке, а помощь понадобилась маленькой девочке по имени Маруся, которая страдает от спинальной мышечной атрофии. Судя по всему, добрая певица увидела историю малышки на просторах Интернета и оказалась раздавлена ее диагнозом.
В итоге в микроблоге звезды "Миража" появилось видео с призывом помочь собрать деньги на жизненно необходимый препарат.
"Помогите!" – подписала кадр Наталия Гулькина, обращаясь ко всем своим поклонникам, который могут сделать вклад в покупку лекарства.
К слову, певица славится своим добрым сердцем и нередко старается поддержать людей в непростых ситуациях. В ее микроблоге подобные публикации о сборах можно увидеть довольно часто. К тому же звезда группы "Мираж" уделила внимания вопросу благотворительности в своей автобиографии.