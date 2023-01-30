"Любимый! Обожаю!": 71-летний Садальский стал мужем четырежды разведенной Гулькиной

Совет да любовь! Горько молодым!

Накануне Нового года стало известно про роман 58-летней Наталии Гулькиной с молодым красавцем, который, как писали, имел все шансы стать ее пятым мужем. Очередной избранник Наталии продолжил созданную ею же традицию. "Все мужья были младше меня, – признавалась певица. – А новый парень младше меня всего на 15 лет. Ну а что в этом такого? Я что, плохо выгляжу?!"

Но как же удивятся поклонники, узнав, что супругом артистки оказался 71-летний Станислав Садальский! Об этом певица сообщила в запрещенной в России социальной сети.

Правда, мужем Садальский стал не по паспорту, а в клипе на песню "Я просто женщина", который 30 января презентует Наталия. "Бесконечная благодарность легендарному актеру Станиславу Садальскому за такой подарок – сыграть моего любимого мужа, – счастлива Гулькина. – Стас, обожаю тебя, ты был очень органичен и невероятно мил!"

Что же касается экранный детей певицы, то их сыграли Илья Ширяев и Ярослав Рыжов.

Напомним, в реальной жизни у певицы есть двое наследников – сын Алексей от первого брака и дочь Яна от третьего. "Они хорошо приняли моего нового избранника, – говорила Гулькина про молодого жениха. – И меня к нему они не ревнуют – все взрослые люди".