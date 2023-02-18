"Я визжала на всю квартиру": исступленная Навка отказывается верить в произошедшее с Костомаровым

Навка рассказала о чувствах, вызванных Костомаровым.



За свою долгую спортивную карьеру Роман Костомаров сменил много партнерш по ледовой арене. Самой известной из них стала экс-фигуристка Татьяна Навка, которая после второго замужества занялась бизнесом и стала организовывать ледовые шоу.

Именно Татьяна Навка, как сообщается, замолвила за заболевшего Романа Костомарова словечко, чтобы врачи окружили его более пристальным вниманием. Она, как бывшая "половинка" фигуриста по льду, сильно переживает за него и хочет использовать все имеющиеся возможности, чтобы поддержать перенесшего несколько ампутаций фигуриста.

Накануне вечером Татьяна Навка опубликовала в своем блоге пост, который посвятила борющемуся за жизнь Роману Костомарову. Женщина ударилась в воспоминания о прошлом и поделилась, что отказывается верить в произошедшее с Костомаровым на Олимпийских играх 2006 года в Турине. Тяжело принять, что с момента их выступления прошло целых 17 лет, ведь она до сих пор помнит каждое их движение.

К слову, все подписчики остались в восторге от пересмотренного видео, отметив высочайшую степень подготовки и ту энергию, которая чувствуется внутри спортсменов, когда исступленная от адреналина Навка смотрит в камеру.

"Что такое искусство? То, что заставляет остановить взгляд и затаить дыхание, сопереживать, вспоминать, чувствовать. Ваш танец именно такой!", "Вы шикарные, и лучшие! Помню когда вы выиграли, я визжала на всю квартиру!", – вспомнили подписчики успех Татьяны Навки и Романа Костомарова.



