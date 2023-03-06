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6 марта
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"Девочка-куколка": Скрывавшая беременность молодуха Прилучного предъявила здоровенькую малышку

Жена Прилучного счастлива!
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После громкого развода с Агатой Муцениеце актер все-таки смог обрести счастье снова. Его избранницей стала молодая коллега по творческому цеху, на которой он уже женился. Не успела отгреметь свадьба, как поползли слухи о том, что супруги ждут ребенка. При этом ни Зепюр Брутян, ни Павел Прилучный не комментировали эту информацию, тщательно скрывая беременность.

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Но с недавних пор актриса перестала держать в секрете интересное положение. В свой день рождения она показала округлившийся животик, а теперь начала сопровождать свои посты смайликами в виде беременной женщины, как бы намекая. Вообще, Зепюр Брутян, кажется, по-настоящему счастлива. А почему бы не быть? Пока ее муж вовсю работает, она наслаждается времяпрепровождением в огромном доме, а также греется на солнышке.

Об этом супруга Павла Прилучного рассказала своим поклонникам в социальных сетях, а пост сопроводила парой фотографий. На первой – Зепюр Брутян, внешностью которой тут же стали восхищаться поклонники.

"Девочка-куколка. Такая естественная! В этих глазах можно утонуть", – пишут пользователи.

А на втором снимке актриса предъявила здоровенькую малышку – собаку по кличке Тэффи, которая, к слову, вызвала спор у поклонников. Кто-то из людей с иронией написал, что питомец, видимо, уже устал запоминать женщин, которых приводит в дом их хозяин.

"Ее Паша для Зиппи купил после свадьбы. Вы не видите, это щенок еще", – написали знающие поклонники Павла Прилучного.

Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 марта 2023, 16:40 Источник: Соцсети • Требует проверки
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