"Девочка-куколка": Скрывавшая беременность молодуха Прилучного предъявила здоровенькую малышку

После громкого развода с Агатой Муцениеце актер все-таки смог обрести счастье снова. Его избранницей стала молодая коллега по творческому цеху, на которой он уже женился. Не успела отгреметь свадьба, как поползли слухи о том, что супруги ждут ребенка. При этом ни Зепюр Брутян, ни Павел Прилучный не комментировали эту информацию, тщательно скрывая беременность.
Но с недавних пор актриса перестала держать в секрете интересное положение. В свой день рождения она показала округлившийся животик, а теперь начала сопровождать свои посты смайликами в виде беременной женщины, как бы намекая. Вообще, Зепюр Брутян, кажется, по-настоящему счастлива. А почему бы не быть? Пока ее муж вовсю работает, она наслаждается времяпрепровождением в огромном доме, а также греется на солнышке.
Об этом супруга Павла Прилучного рассказала своим поклонникам в социальных сетях, а пост сопроводила парой фотографий. На первой – Зепюр Брутян, внешностью которой тут же стали восхищаться поклонники.
"Девочка-куколка. Такая естественная! В этих глазах можно утонуть", – пишут пользователи.
А на втором снимке актриса предъявила здоровенькую малышку – собаку по кличке Тэффи, которая, к слову, вызвала спор у поклонников. Кто-то из людей с иронией написал, что питомец, видимо, уже устал запоминать женщин, которых приводит в дом их хозяин.
"Ее Паша для Зиппи купил после свадьбы. Вы не видите, это щенок еще", – написали знающие поклонники Павла Прилучного.