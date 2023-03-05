"Отекшее лицо": раздавленный разводом Прилучный пристрастился к горячительным напиткам

Звезда сериала "Закрытая школа" Павел Прилучный поженился на латвийской актрисе Агате Муцениеце в 2011 году. Пара обзавелась двумя детьми, однако в 2022 году семейные отношения рухнули. Через два года женой артиста стала его коллега Зепюр Брутян.
После развода актер театра и кино признался, что перенес сердечный приступ. Кроме того, его потребовалось лечение из-за опухоли. Однако недавно Павел Прилучный вновь лег по нож хирурга. 35-летней звезде захотелось изменить форму ушей, ради красоты он согласился на пластическую операцию.
"На самом деле, эта новость меня просто насмешила. Кто вообще делает уши?" – удивился солист группы ANISHA&VADOS Вадим Андреенко. Он заявил, что Павлу Прилучному вместо изменения формы ушей стоил бы заняться решением более серьезных проблем.
Музыкант предположил, что раздавленный разводом с Агатой Муцениеце актер пристрастился к спиртному. "Видимо вечерами не отказывает себе в горячительных напитках, а про семейную жизнь я вообще молчу, или это так стресс после развода повлиял?" – поинтересовался певец
Он также отметил, что звезде кино нужно обратить внимание на "лишний вес и отекшее лицо". Его партнерша по группе ANISHA&VADOS Виктория Скрябина не без иронии предложила Павлу Прилучному вернуть уши к прежней форме. "Хорошие уши были, очень даже. Отлично подходили его внешности", – подчеркнула артистка.