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Пятница
31 марта
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Шоу-бизнес
"Это гарем!": бросивший жену ловелас Якубович попался на горячем с девицами на час

"Это гарем!": бросивший жену ловелас Якубович попался на горячем с девицами на час

Солидный возраст Леонида Якубовича не мешает ему прибегать к разным услугам.
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77-летний телеведущий и бессменное лицо телепрограммы "Поле чудес" на Первом канале Леонид Якубович каждую пятницу появляется в эфире. Годы идут, а он продолжает принимать подарки со всей страны. Но не только любовью к подаркам прославился Леонид Аркадьевич, но и своими фразочками.

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В новом выпуске капитал-шоу ведущий разговорился с дочерью одной из участниц. Юную героиню зовут Екатерина, и она — начинающая художница. Девочка преподнесла ведущему портрет — Леонид Якубович в окружении неизвестных женщин. И хотя, по версии художницы, вокруг мужчины расположились зрители, Леонид Аркадьевич назвал свою версию событий.

"Шесть этих женщин — это зрители? Ощущение, что это гарем!" — заявил ведущий.

Так, зрителям попался крупным планом портрет — нарисованный Леонид Якубович на горячем самоваре с девицами. Счастье любоваться портретом оказалось не долгим — всего один час. Именно столько эфирного времени занимает "Поле чудес".

Услышав шутку ведущего в эфире, зрители убедились в ветренной натуре Леонида Якубовича. Про мужчину давно ходят слухи о романе с коллегой. Конечно, бросивший жену, по мнению поклонников, ведущий пока ни разу не подтвердил расставания. Однако у Якубовича еще столько возможностей догнать любвеобильных сверстников!

Леонид Якубович. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 31 марта 2023, 18:20 Источник: Шоу "Поле чудес" ✓ Надежный источник
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