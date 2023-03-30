"Единственный лузер в мире": избитая Муцениеце похоронила Прилучного

Оголившаяся Муцениеце вылезла из кожи вон.

Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце после развода стала более открытой и раскрепощенной. Актриса постоянно работает и в кино, и в театре, и на телевидении, а также активно общается с поклонниками и ведет соцсети, где публикует порой чересчур откровенные кадры.

Однако неуоторые поклонники Муцениеце считают, что ее попытки оголиться на людях являются ни чем иным как стремлением загладить какие-то душевные травмы. Это жест отчаяния и усталости от жизни без мужа. А может быть, полагают поклонники, и вовсе тоска по бывшему мужу Павлу Прилучному. Однако сама актриса уверена, что похоронила его для себя раз и навсегда.

Сейчас у звезды сериала "Закрытая школа" два миллиона подписчиков в соцсетях. Сама актриса считает, что ее любят за открытость и постоянную активность в Сети. По словам Муцениеце, она живет с телефоном в руках и чаще всего использует его как видеокамеру – снимает почти всю жизнь. Свои соцсети она не считает каким-то каналом сявзи с внешним миром. Для нее это скорее личный дневник. При этом она не исключает, что людям бывает завидно, и это избитое чувство присуще даже ей самой.

"Когда я просматриваю ленту соцсетей, там все такие успешные, красивые — у всех все зашибись, кроме тебя. И кажется, что ты единственный лузер во всем мире", – призналась Муцениеце.

Для того, чтобы избавиться от негатива, Агата Муцениеце отправляется в спортзал.