Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу
"Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном
"Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал
"Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки
партнеры
Четверг
16 марта
Лента новостей
16:00
"У нее огромный": под одеждой красотки Лолиты нашли мужской болт
15:20
"Точка невозврата": Потерявшая ребенка молодая жена больше не нужна Прилучному
15:00
Как у Костомарова: 56-летняя Литвинова после страшного диагноза показала ампутированную ногу
14:40
"Ничего хорошего": Подсевшую на уколы Пугачеву с изуродованным лицом срочно отправили в больницу
14:20
Галкин* показал содержимое штанов толпе зевак: Большой и волосатый
14:00
"Ребенок остается беззащитен": дети получают опасное заболевание через грудное молоко
13:40
Шансы выжить стремятся к нулю: врач сообщил об ампутации Костомарову рук по локоть и ног по колено
13:20
"Перспектив нет": Поливший грязью россиян Назаров взвыл из-за безденежья на чужбине
13:00
Вызывает подозрение: Ноющая без денег Хаматова купила квартиру за миллион евро
12:40
"Рубль будет слабеть": в какой валюте лучше хранить деньги
12:20
Отсудила: певица Бьянка обзавелась второй квартирой в Москве
12:01
Россияне прощаются с Викой Боней: Сгоревшее тело звезды "Дома-2" поместили в черный ящик
11:40
Брак на три месяца и уход из семьи ради молодой пассии: запутанная личная жизнь Игоря Лифанова
11:20
Развлекается с мужиками: Подольская после развода сбагрила детей Преснякову
11:00
От жара лопнуло даже стекло: в доме вдовы Этуша обнаружили обгорелый труп
10:40
"Другая жизнь": Плюнувшая в Россию богачка Нетребко осталась без гроша
10:00
Давнее противостояние: расставшаяся с молодым мужем Бабкина снюхалась с другом покойницы Фриске
09:40
"Аминь!": еле живому калеке Костомарову шепчут церковные молитвы
09:20
"Разбила семью": Окрутившая Петросяна молодуха пролила свет на развод со Степаненко
09:00
Усталость, мигрень и плохое настроение: Что вызывает упадок сил в собственной квартире
08:40
Где отдохнуть в марте: лучшие курорты за границей
08:20
Как правильно зарабатывать на "вторичке"
08:00
Тест: отгадайте советские фильмы-номинанты на "Оскар"
06:07
Сексолог о причине измен в семье: "Неверность может быть заразна"
04:06
"Ждали шесть месяцев": забеременевшая Маркл сделала важное объявление
02:12
Новостроек в Москве стало больше на 62%
00:01
Евтропиев день: что можно и нельзя делать 16 марта
22:00
Психолог: не стоит отказывать себе в работе во время отпуска
21:50
"Я могу в разных позах, тереться щеками и целоваться": Соседов признался в интимных моментах с коллегой
21:00
Собчак показала дорогое кольцо после интрижки с SHAMAN
20:00
Нутрициолог предупредила россиян об опасности иван-чая
19:20
2:0: Барановская вернулась к Аршавину
18:40
Альфонс: кем на самом деле является новый бойфренд Ани Лорак
18:00
Третья ампутация: Переживет ли Костомаров еще одну операцию после инсульта и менингита
17:40
Хочет облапошить ее: какому мужику достанутся все денежки Волочковой
17:20
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
17:00
Россия не нужна: Тарасов и Костенко рванули за бугор сломя голову
16:40
Ствол вонзился до крика: Бросившую Виторгана невесту взяли сзади в общественном месте
16:20
Больше нет: Гарик Мартиросян ушел молодым
15:40
Стало известно о любимом человеке замешанного в гей-скандалах Соседова: Он очень романтичен
15:20
Ради куска хлеба: лишившуюся ролей 84-летнюю Ахеджакову пригласили в школу для детей богачей
15:00
Потеряла ноги: Сенсационные кадры разбитой раком Заворотнюк слили в Сеть
14:40
"Нарастила": пропавшая с радаров Орбакайте изменилась до неузнаваемости
14:20
Слава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницы
14:00
"Итоговая точка": Тихушница-израильтянка Пугачева заказала укромное место на кладбище
13:40
"Войцек" в театре Маяковского: стильное убийство
13:20
Ресторан Meraki: место для дружеских посиделок в греческом стиле
13:00
Как Орлова: родившая впопыхах 45-летняя Толкалина предъявила ребеночка
12:40
Сравнял с землей: пожар уничтожил историческое здание в Красноярском крае
12:20
"Такая трагедия": Донцова ушла после рака груди 4 стадии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Слава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницы
"Покупают презервативы": Сношавшаяся с Николаевым втихушку Королева попалась на горячем
2:0: Барановская вернулась к Аршавину
Никому не нужно: Удравшая на чужбину Дубцова распродает имущество за бесценок
Третья ампутация: Переживет ли Костомаров еще одну операцию после инсульта и менингита
"Ждали шесть месяцев": забеременевшая Маркл сделала важное объявление
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Точка невозврата": Потерявшая ребенка молодая жена больше не нужна Прилучному

"Точка невозврата": Потерявшая ребенка молодая жена больше не нужна Прилучному

Павел Прилучный не сможет быть с ней..
прочитано 2029 раз

После громкого развода с Агатой Муцениеце актер обрел семейное счастье с коллегой по сериалу "В клетке". Не успел он предъявить публике новую возлюбленную, как пара сыграла свадьбу. А практически сразу после церемонии бракосочетания поползли слухи о том, что новоиспеченная жена Павла Прилучного беременна.

ПО ТЕМЕ

"Дальше – больше": похваставшаяся животом жена Прилучного умыкнула чужую одежду

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Поклонники принялись тщательно рассматривать фотографии Зепюр Брутян и постоянно замечали изменения в ее фигуре. Но не так давно актер опубликовал свежий снимок с супругой, на котором она как будто потеряла ребенка. Живот, о котором все говорили, куда-то пропал.

Вскоре артистка решила дать понять публике, что прибавление в семье все же намечается, показав снимок с огромным пузом. Внимание на беременность Зепюр Брутян обратила светская сплетница Лена Миро. Статью о звездной семье она назвала "Точка невозврата", а суть ее была в том, что теперь ни одна бывшая Павла Прилучного не сможет его вернуть.

"Есть жена, будет вот-вот ребенок. И он счастлив, что очевидно всем", – отметила блогер.

В комментариях слетелись пользователи, которые стали рассуждать о будущем звездного брака. Довольно много людей предположили, что после появления малыша на свет наступит момент, когда молодая супруга будет больше не нужна актеру. Пишут, мол, все это мы уже видели в отношениях с Агатой Муцениеце, которые закончились разводом.

"Не первая жена и не последняя, да и ребенок тоже. люди не меняются. бросал раньше и эту бросит", – рассуждают россияне о Павле Прилучном и Зепюр Брутян.

Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 марта 2023, 15:20 Источник: ЖЖ • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Муцениеце, Заворотнюк, Орбакайте: кого из звезд поколачивали мужья

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Разбила семью": Окрутившая Петросяна молодуха пролила свет на развод со Степаненко

Новая жена Петросяна все же разлучница?
Шоу-бизнес

Шансы выжить стремятся к нулю: врач сообщил об ампутации Костомарову рук по локоть и ног по колено

На лишившегося конечностей спортсмена невозможно смотреть без слез
Шоу-бизнес

Развлекается с мужиками: Подольская после развода сбагрила детей Преснякову

Подольская бросила мужа
Шоу-бизнес

Брак на три месяца и уход из семьи ради молодой пассии: запутанная личная жизнь Игоря Лифанова

Актер пережил два развода и обрел счастье с молодой женой

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта 2023 года
Эпохальная смена планет: Гороскоп на весну 2023 года
Гороскоп на март от ясновидящей Кажетты
Риск все упустить: Василиса Володина дала советы для знаков зодиака на предстоящую неделю

Здоровье

"Ребенок остается беззащитен": дети получают опасное заболевание через грудное молоко
Нутрициолог предупредила россиян об опасности иван-чая
"Повышает риск смерти": врач раскрыл вредную привычку россиян
Эндокринолог назвала основные причины ожирения

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+