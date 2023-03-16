"Точка невозврата": Потерявшая ребенка молодая жена больше не нужна Прилучному

Павел Прилучный не сможет быть с ней..

После громкого развода с Агатой Муцениеце актер обрел семейное счастье с коллегой по сериалу "В клетке". Не успел он предъявить публике новую возлюбленную, как пара сыграла свадьбу. А практически сразу после церемонии бракосочетания поползли слухи о том, что новоиспеченная жена Павла Прилучного беременна.

Поклонники принялись тщательно рассматривать фотографии Зепюр Брутян и постоянно замечали изменения в ее фигуре. Но не так давно актер опубликовал свежий снимок с супругой, на котором она как будто потеряла ребенка. Живот, о котором все говорили, куда-то пропал.

Вскоре артистка решила дать понять публике, что прибавление в семье все же намечается, показав снимок с огромным пузом. Внимание на беременность Зепюр Брутян обратила светская сплетница Лена Миро. Статью о звездной семье она назвала "Точка невозврата", а суть ее была в том, что теперь ни одна бывшая Павла Прилучного не сможет его вернуть.

"Есть жена, будет вот-вот ребенок. И он счастлив, что очевидно всем", – отметила блогер.

В комментариях слетелись пользователи, которые стали рассуждать о будущем звездного брака. Довольно много людей предположили, что после появления малыша на свет наступит момент, когда молодая супруга будет больше не нужна актеру. Пишут, мол, все это мы уже видели в отношениях с Агатой Муцениеце, которые закончились разводом.

"Не первая жена и не последняя, да и ребенок тоже. люди не меняются. бросал раньше и эту бросит", – рассуждают россияне о Павле Прилучном и Зепюр Брутян.

