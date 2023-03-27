Скрытного тихоню Шифрина застукали в гримерке с Васильевой: Давайте выпьем!

Васильева страстно обнимала Шифрина и целовала.

Советский и российский актер театра и кино, юморист, певец, артист эстрады, режиссер, телеведущий, писатель и блогер Ефим Шифрин 25 марта отметил свой день рождения. Звезде исполнилось 67 лет. К этой дате актер подошел с богатым творческим багажом и отличной физической формой. Все благодаря активному образу жизни и позитиву.

Если о карьере и образе жизни Шифрина кое-что известно, то его личная жизнь остается тайной за семью печатями. Фанаты ничего не знают о том, кто является его возлюбленной, и есть ли она вообще. Юморист не афиширует личную жизнь, однако известно, что у него есть внуки и племянники, с которыми он довольно часто видится.

День своего рождения Ефим Шифрин провел на сцене, а затем принимал поздравления от коллег в узком дружеском кругу прямо в гримерке, сообщает Пятый канал. Среди гостей была замечена и его коллега по сцене Татьяна Васильева, которая сердечно поздравила друга еще на сцене и тепло обняла его.

"У меня есть много слов хороших сказать. Я не боюсь повториться. С днем рождения!" – сказала Васильева. Кадры поздравления Шифрин выложил в своем аккаунте.

"Очень хороший тост! Давайте выпьем!" – согласился Шифрин.

К поздравлениям Васильевой присоединились многочисленные фанаты Шифрина, которые пожелали ему здоровья и процветания.