Раскрыта правда: сын от чужой женщины окончательно разбил семью Дмитрия Маликова

Дмитрий Маликов откровенно рассказал о ребенке, рожденном суррогатной матерью.

Артист довольно редко обсуждает с посторонними семью. На этот раз звезда поделилась с ведущей Аллой Довлатовой подробностями воспитания сына Марка, которому уже пять лет. Как оказалось, мальчик, рожденный чужой женщиной, окончательно разбил семью Дмитрия Маликова по типам характеров.

По словам артиста, Марк растет лидером, старшая дочь Стефания тоже довольно волевая девушка, со стержнем, а его приемная дочь Оля Изаксон более дипломатичная. "То есть, можно сказать, с детьми повезло?" – уточнила Алла Довлатова. "Надеюсь", – скромно отметил певец.

Видно, что Дмитрий Маликов очень гордится сыном, который появился благодаря суррогатной матери. Как он отметил, ребенок стремится везде быть лидером, например, садиться всегда в саду на передние ряды, везде участвует.

Также раскрыта правда о развлечениях артиста с наследником: они очень любят играть в футбол. Причем Марку обязательно нужно обыграть отца, желательно со счетом 15:0, он просто не дает папе забить мяч в свои ворота. Такой подход даже слегка пугает Дмитрия Маликова, но он пока не спешит делать выводы о жесткости характера сына, ждет, когда малыш подрастет.

Напомним, Дмитрию Маликову счастлив в браке с Еленой Изаксон уже больше 20 лет, однако злопыхатели то и дело приписывают паре развод. В одном из интервью певец поделился, что о расставании супруги думали только один раз, но в итоге поняли, что слишком любят друг друга.