"Медицина бессильна": заявлено о причастности Навки к уходу Костомарова

Роман Костомаров вынес адские муки.

Горькие новости о состоянии знаменитого спортсмена поступают одна за одной. Более двух месяцев Роман Костомаров находился в плачевном состоянии и даже лучшие врачи Москвы не смогли помочь ему встать на ноги. Вынужденная череда ампутаций практически лишила надежды поклонников, но россияне все еще верят в чудесное спасение.

Автор ютуб-канала "МИСТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ" сделал заявление о причине горьких страданий фигуриста. По словам эзотерика, Роман Костомаров стал жертвой черной магии, как и некоторые другие быстро сгоревшие российские звезды.

Мистик полагает, что спортсмен не сможет выкарабкаться, поскольку имеет дело с проклятьем, так называемой "черной гнилью". Практик якобы заглянул в будущее и увидел страшное. По его мнению, Роман Костомаров обречен.

"Для него, конечно, исход ужасающий... Для нас больно смотреть, как мучительно молодой здоровый человек уходит, а сколько таких случаев, когда медицина просто бессильна?" — выразился эзотерик.

Также мистик прокомментировал причину воздействия черной магии на Романа Костомарова. Он убежден, что причастна к этому партнерша больного фигуриста — Татьяна Навка. Согласно позиции видеоблогера, звездная блондинка "идет по трупам, по головам", практикуя черную магию, а расплачиваются за эти действия якобы люди из ее относительно близкого окружения, и Роман Костомаров — один из них.