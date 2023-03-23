"Купила твоего адвоката": скандал Тодоренко из-за книги разгорелся с новой силой

Регина Тодоренко – участница некрасивой истории.

В прошлом году пожелавшая стать писательницей Регина Тодоренко заключила договор о написании книги с молодым автором Дариной Мишиной. Однако, позже выяснилось, что имени Дарины в печатном издании указано не будет, из-за чего девушки вдрызг разругались.

Тогда Регина Тодоренко даже подала на Дарину Мишину в суд: захотела взыскать с нее 8 000 000 руб. Но суд в иске отказал, заставив обеих девушек обивать пороги залов суда и консультироваться с адвокатами.

И вот, стало известно что скандал Регины Тодоренко из-за книги разгорелся с новой силой. Обе стороны конфликта после последнего заседания суда вышли с открытыми ртами: судья отказал и Мишиной, и Тодоренко в удовлетворении их исков. Напомним, что Дарина требовала денег за проделанную работу, в то время как Регина хотела признать этот договор вовсе не заключенным.

"Тодоренко просто купила твоего адвоката!, – предположили сторонники Мишиной.



Теперь участницам конфликта придется дождаться официального вердикта, после чего можно будет подать апелляцию. Судья пока что передал дело Регины Тодоренко и Дарины Мишиной в городской суд – более вышестоящую инстанцию.



"Хорошо, что эта история вскрылась, а то бы я считала Тодоренко талантливой писательницей", " Тебе не стыдно Регина? Да ещё не заплатила", "Чем больше времени проходит ,тем больше узнаешь Тодоренко. Пустышка,но в каждой бочке затычка", – отличали пользователи Сети Регину Тодоренко.