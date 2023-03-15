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Третья ампутация: Переживет ли Костомаров еще одну операцию после инсульта и менингита

Костомаров слаб.
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46-летний олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров по-прежнему находится в реанимации в больнице "Коммунарка". Спортсмена госпитализировали еще 10 января в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. Костомаров пренебрег здоровьем и с температурой катался на льдк под открытым небом и даже нырял в прорубь. В итоге он переносит одну операцию за другой и борется за свою жизнь.

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По данным медиков, состояние Костомарова стабильно и понемногу улучшается, но все-таки ему придется сделать еще одну ампутацию. Спортсмен уже лишился стопы и нескольких пальцев на руке. Некоторые поклонники с ужасом наблюдают за происходящим и считают, что над Костомаровым просто издеваются, не давая ему спокойно уйти. Однако другие уверены, что он поправится, а значит, стоит бороться.

Теперь речь идет о левой кисти руки. Сепсис не удалось полностью остановить, и ткани продолжают отмирать. Это будет уже третья ампутация, и воачи еще полтора месяца назад морально готовили Костомарова и его родных к этому. Некроз стал распространяться по левой верхней руке спортсмена во время второй медикаментозной комы. Операцию сделали бы раньше, но у Костомарова случился инсульт. Гангрена прогрессировала, но критическое состояние фигуриста мешало проводить манипуляции. Ранее сообщалось, что рука Костомарова теряет чувствителность и синеет.

Стоит отметить, что третья ампутация может быть опасной для Костомарова, ведь после инсульта и менингита его сердце очень слабо и может повести себя непредсказуемо.

Операция. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/ globallookpress.com
Автор: 15 марта 2023, 18:00 Источник: Passion.ru ✓ Надежный источник
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