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Понедельник 13 марта

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"Поплакать, пострадать": затаившаяся после начала СВО Лорак вывернула душу

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Признания артистки

После начала СВО Ани Лорак долгое время молчала. И молчание это вышло ей боком – имеющая украинское гражданство певица оказалась под запретом на Родине. Ее сочли там предательницей, поскольку она давно уехала в Россию и построила здесь успешную карьеру.

Но жизнь продолжается. И сегодня певица возвращается на большую сцену в России. В эфире "Авторадио", она сообщила, что работает над 18-м по счету альбомом, который называется "Остров".

"Я знаю, что мои поклонники – моя семья, потому что они меня действительно поддерживают, все мы вместе уже не один год, – заявила Ани Лорак. – Они знают, что происходит в моей жизни, я знаю, что происходит в их жизни, потому что все через песни и эмоции. Я могу сказать, наверное, что я счастливая артистка, я в любви, в ощущении того, что все, что делаю, находит отклик в сердцах".

Фото: пресс-служба "Авторадио"

"Я люблю поплакать, пострадать, – продолжает Лорак. – У меня драматическое сопрано. Как сказал мне как-то мой педагог по вокалу, мой голос позволяет передавать эмоции драмы".

27 сентября, в свой день рождения, исполнительница подарит поклонникам большой сольный концерт в столичном Crocus City Hall. Певица презентует новую программу в акустическом формате. Вместе с ней на сцену выйдут и ее друзья-артисты – Мот, Emin. "Будет дуэт с Филиппом Киркоровым, – пообещала певица. – У нас родственные отношения, он крестный моей дочери Софии. И у нас есть песня, которую когда-то я исполняла в его шоу, в день рождения мы споем ее в интересной обработке".

13 марта 2023, 13:20
Фото: пресс-служба "Авторадио"
"Авторадио"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вот же Блин: щедрый Киркоров и невероятная Лорак гуляли до утра на приватном празднике

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