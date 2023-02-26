"Боль": посиневшее тело Ани Лорак нашли мокрым в черном пакете

Причем делали это путем подлых ухищрений, играя на эмоциях и женской слабости. Ани Лорак стала жертвой насилия, которое принято называть эмоциональным. Вступив в зависимые и нездоровые отношения с мужчиной, певица вынесла большое горе.
Об этом она сама рассказала в личном блоге, опубликовав письмо с откровениями. Звезда напомнила, что токсичная любовь — это далеко не истинное чувство, а возникает оно из-за нехватки самоуважения.
"В этот особенный день я прощаю всех тех, кто чем-то меня обидел, а также прошу простить тех, кому я причинила боль..." — написала Ани Лорак, уточнив, что уже провела в жизни работу над ошибками.
К посту артистка добавила странное фото. Поклонники нашли ее тело на снимке мокрым в каком-то черном пакете вместо нарядного платья. А из-за цветовой обработки кожа певицы в кадре приобрела синий оттенок.
Поклонники испытали легкий шок, узнав новости. Подумать только, даже такая известная, красивая и успешная женщина не сразу оказалась способна ценить себя по достоинству. Некоторые решили, что Ани Лорак обратилась к психологу ради излечения душевных ран.
"Даже не верится, что у такой женщины, как Ани Лорак, может не хватать самоуважения", — написали в комментариях к посту певицы.