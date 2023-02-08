Опасность преследует семью Анастасии Заворотнюк.





Дочь Анастасии Заворотнюк несколько месяцев назад начала новую жизнь. Вышла замуж, а затем покинула Россию, оставив здесь все, что было ей дорого, в том числе и свою онкобольную родительницу, которая уже пятый год борется с глиобластомой.

Отправилась Анна Заворотнюк в Дубай, известный своим агрессивным солнцем, и уже успела покрыться веснушками. Радуется, как уверены некоторые, что обзавелась модным трендом пары последних лет, ради которого девушки готовы брызгать себе на лицо краску для волос из баллончика.

Впрочем, дерматолог Марият Мухина утверждает, что поводов для радости вовсе нет. Совсем наоборот, учитывая онкологию Анастасии Заворотнюк, ее дочь должна сделать "картирование кожи" – компьютерный анализ, который на ранней стадии выявит заболевание и поможет отследить динамику изменений в тканях. Вполне вероятно, что Анне Заворотнюк лечение требуется уже сейчас.



Самые тревожные пользователи Сети, прочтя это предостережение, сразу же пришли к выводу, что онкобольная Заворотнюк тянет дочь за собой в могилу: хоть Анна и сбежала на другой край Земли, мать не хочет отпускать ее.

Так что лучше, уверены все до единого, Анне Заворотнюк уже сейчас начать заботиться о себе: меньше времени проводить под солнцем, использовать санскрин, а также посетить дерматолога. В противном случае, переживают поклонники дочери Анастасии Заворотнюк, и ей будет уготован судьбой этот проклятый рак.

