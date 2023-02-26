С животиком: великая космонавтка Пересильд вышла на связь в интересном положении

Может, и неслучайно именно ей выпала честь покорять просторы Вселенной за счет государства. Артистка с достоинством приняла на себя роль великой космонавтки и едва не получила награду за заслуги перед Отечеством. Так что сегодня Юлия Пересильд — звезда с большой буквы.
Вернувшись на Землю, актриса пообещала взволнованным детям больше не отправляться на МКС, а затем рассекретила роман с коллегой Михаилом Тройником. Парочка миловалась у всех на виду, и народ стал поговаривать, что в семье Юлии Пересильд грядет пополнение.
Сейчас россияне с нетерпением ждут выход фильма "Вызов", на съемки которого спустили более миллиарда рублей, а великая космонавтка развлекается за границей. Юлия Пересильд опубликовала в Сети фото с пляжа, представ на снимке в бикини с голым животиком.
Актриса заняла интересное положение. Она незатейливо движется от образа патриотки до гламурной дивы, которая как с куста собирает деньги и тратит за рубежом в свое удовольствие.
Напомним, нашумевший фильм "Вызов" при участии Юлии Пересильд планируют выпустить 20 апреля 2023 года. Ранее предполагалось, что премьеру покажут ко Дню космонавтики.