Больше нет: поступила срочная новость о тяжелобольной Заворотнюк

Свежие данные об Анастасии Заворотнюк.

О том, что актрисе Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому, стало известно около четырех лет назад. В 2019 году звезда сериала "Моя прекрасная няня" перестала выходить на связь. Родственники тщательно скрывают любую информацию о состоянии артистки, и лишь изредка некоторые данные появляются в Сети.

В декабре стало известно о том, что тяжелобольная Заворотнюк вновь находится в частной клинике, где проходит лечение. Сегодня же, 20 февраля, поступила срочная новость для тех, кому не безразлична судьба знаменитой актрисы и кто хочет быть в курсе всего, что происходит со звездой. Оказывается, в клинике Анастасии больше нет. Артистку выписали. Супруг Петр Чернышев забрал ее домой.

Доктор медицинских наук Игорь Долгополов в недавней беседе с известным изданием отметил: с такой патологией, которая выявлена у Заворотнюк, четыре из пяти пациентов умирают в первые два года болезни. То, что Анастасия живет с раком мозга четыре года, – хороший результат, считает эксперт.

Напомним, глиобластома – это самая агрессивная форма опухоли, поэтому вылечиться полностью Анастасии Заворотнюк до сих пор не удается. Но россияне не перестают молиться за здоровье звезды "Моей прекрасной няни" и желать ей выздоровления.