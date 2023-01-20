Уже вторая: разбитая раком Заворотнюк появилась на процедурах

51-летняя актриса кино и сериалов Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с тяжелым заболеванием. В 2020 году стало известно, что у женщины диагностировали рак головного мозга. На протяжении всего времени рядом со звездой "Моей прекрасной няни" находится ее муж Петр Чернышев и старшая дочь от первого брака Анна Заворотнюк.
Сейчас Анна проводит время не только в России, но и путешествует по миру вместе с новоиспеченным мужем. Все чаще в ее микроблоге появляются заметки о жизни в Дубае — столице ОАЭ. Вот и на днях появилось новое любопытное фото. Дочь Анастасии Заворотнюк появилась на процедурах для поддержания здоровья волос. По словам девушки, это уже второй по счету визит в салон.
"Эффект от первой мне очень понравился, волосы выглядят очень увлажненными и ухоженными", — поделилась Анна Заворотнюк.
Некоторые поклонники актрисы осуждают девушку за ее разъезды. Фанаты Анастасии Заворотнюк пишут Анне, что болеющая мать нуждается в поддержке дочери. Однако, девушка уверяет, она всегда найдет момент провести время с близким человеком. Разбитая раком матери младшая Заворотнюк верит в лучшее и не отказывается от собственной жизни.