"Забрали из роддома": опухший Маликов предъявил новорожденную кроху после слухов о разводе

Вокруг семьи Дмитрия Маликова весь прошлый год ходили скандальные слухи. Все только и шептались, что брак музыканта под угрозой распада. Но эта информация так и осталась на уровне небылиц, а певец позже заявил, с женой у него полная гармония!
К тому же супругам есть ради кого жить вместе – это любимые дети: старшая Стефания и младший Марк. Накануне артист показал поклонникам трогательный снимок в честь особого события. В своем микроблоге он предъявил дочь, которой сегодня исполнилось 23, еще совсем крохой.
"Это наше с тобой первое фото, как только мы с мамой забрали тебя из роддома. С тех пор у нас тысячи фотографий, а надеюсь еще будут миллионы!" – подписал Дмитрий Маликов.
Несмотря на опухшее лицо, на фото с новорожденной Стефанией артист выглядит очень счастливым! А снимок получился настолько милым, что оставил равнодушным подписчиков.
"Какое тёплое и доброе фото! С днём рождения доченьки! Крепкого здоровья ей, братику и ее родителям!" – прокомментировала одна из подписчиц свежий кадр Дмитрия Маликова.