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Четверг 26 января

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"Ну папаня...": Бросивший сына в важный день после развода Маликов довел жену до приступа

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Маликов не пожалел семью.

Прошлый год для семьи сладкоголосого музыканта наверняка запомнился слухами, которые вокруг нее ходили. Злые языки то и дело шептались о том, что брак певца трещит по швам. В конце концов после развода, о котором писали некоторые издания, Дмитрий Маликов в разговоре с журналистами поставил точку.

Артист дал понять, что в его отношениях с женой Еленой царит гармония, а потому о расставании речи быть не может. Ну а теперь время от времени музыкант демонстрирует в своем микроблоге идиллию, которая живет в его доме. Накануне, к примеру, на странице певца появилось видео с празднования дня рождения сына Марка. Мальчику исполнилось пять лет.

О таком важном дне у наследника точно останутся воспоминания, ведь Дмитрий Маликов бросил его – в прямом смысле. Вместе с приглашенным клоуном он принялся кидать ребенка на огромный надутый мяч, а мальчик, удерживаемый за обе руки с двух сторон, чтобы не упасть, отскакивал вверх. Вот так в свой день рождения Марк, можно сказать, на мгновение научился летать.

Выходку музыканта, правда, оценили не все поклонники. Многие обратили внимание на лицо жены Елены, которую певец буквально довел до приступа волнения: она то и дело подходила к отпрыгивающему вверх отпрыску и просила быть аккуратнее.

"И только мамочка заботится и тревожится... Ну папаня .... Мужчины так зачастую. Не ожидала, от Дмитрия Юрьевича столь необдуманного действия", – написала в комментариях взволнованная пользовательница.

26 января 2023, 17:30
Дмитрий Маликов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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