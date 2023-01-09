"Сверкнула упругими талантами": Стриженова с голой грудью вызвала переполох

Российская телеведущая и актриса Екатерина Стриженова на протяжении многих лет является бессменной ведущей программы "Доброе утро" на Первом канале. Для выхода в эфир звезде приходится вставать еще до рассвета. Тем не менее, она всегда отлично и бодро выглядит. Звезда является ярким примером женщины с большой буквы. Она не только построила блестящую карьеру в шоу-бизнесе, не вляпавшись практически ни в один скандал (если не считать постыдное падение в эфирной студии), но и прожила с мужем Александром в браке более 30 лет.
Екатерина Стриженова всегда выглядит идеально, ее невозможно застать с грязной или нечесаной головой. А когда дело касается крупных проектов, тут звезда блещет во всей красе. Изредка телеведущая показывает поклонникам себя в домашней обстановке, и каждый подобный кадр словно лакомый кусок.
На днях фанатам довелось посмотреть на свою любимицу в весьма откровенном виде. Стриженова предстала в гримерке без привычной прически и с полуобнаженной грудью внушительных размеров. Поклонники с восторгом восприняли такое фото. "Ого, Екатерина Владимировна сверкнула упругими талантами"; "Роскошная женщина. Вас даже в тряпку замотать – все равно получится феноменально", – написали поклонники в комментариях.