"Умойся кровью и убей": измотанная слезами Стриженова отмучилась после зверского нападения бандитов

Екатерина Стриженова пережила страшное потрясение, связанное с реальным криминалом.

Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова всегда была эталоном красоты и интеллигентности. Но и ей иногда приходится нелегко. Порой звезда переживает такие неопрятные эмоции, с которыми не каждому дано столкнуться.

На днях она рассказала в своем телеграм-канале о том, какое потрясение пережила после посещения премьеры "Нежданно -негаданно" в МХАТ им.Горького по одноименному рассказу Валентина Распутина. Для постановки Галины Полищук понадобилось 4 тонны воды. На сцене разворачивалось мощное действо.

"Первое действие окунает нас в эпоху 90-х , где мы попадаем на вещевой рынок и знакомимся со всеми героями. Повествование ведется Сеней – неравнодушным человеком, который пытается спасти маленькую девочку от бандитов (Марат Башаров ). Не буду заниматься пересказом , но в конце первого акта я впала в депрессию от мрака в котором оказались все герои. От их слез и от их бытия: купи-продай, получи по морде, умойся кровью, убей, если хочешь жить! Такой вот безумный временной отрезок без законов и тормозов", – поделилась Екатерина Стриженова.

Ведущая призналась, что переживала это время как невероятно счастливое. В семье только родилась дочь, она и муж учились и много работали. Но сейчас, глядя на все из 2022 года, Стриженова поняла, какими потерями в масштабах страны все обернулось.

Второй акт постановки "смыл всю грязь" и из мрака безысходности вернул Стриженову к свету. Сеня приехал из города в свою деревушку – с голубым небом, с любимой женой и ласковой собакой. А девочка Катя, за судьбой которой зрители следили с самого начала, наконец попала в семью приемных родителей. В финале плакал весь зал.

Как показывает практика, культурная среда в России в последнее время набирает обороты и мощно возрождается. Об этом говорят многие факты, к примеру, на днях тюменская постановка "Семейка Адамс" выиграла большинство номинаций на всероссийской премии "Музыкальное сердце театра", пишет Ura.ru. А театр МОСТ готовится к премьере спектакля "104 страницы про любовь" по пьесе Радзинского, сообщает "Радио 1".