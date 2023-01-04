"Заберите детей!": Орущую Барановскую засосало в жернова кровавой мясорубки

Юлия Барановская всегда была борцом за справедливость, и из-за этого пострадала.

В студии любимого россиянами ток-шоу "Мужское/Женское" на Первом канале часто кипят настоящие страсти. Порой эмоции гостей программы просто зашкаливают, и дело доходит до настоящих драк. Для этого в студии постоянно дежурят охранники.

На съемках очередного выпуска шоу едва не случилось горе. Гости передачи вступили в конфликт, который перерос в драку. Когда мужчины начали выяснять отношения на кулаках, под руку подвернулась 37-летняя ведущая Юлия Барановская. Ее буквально засосало с жернова этой кровавой мясорубки. Она чудом уцелела, оттолкнув одного из мужчин. Стоит отметить, что Александр Гордон не стал вмешиваться в ссору. 58-летний ведущий решил просто отсидеться, пока Барановская "разруливает" ситуацию.

Барановская, в свою очередь, обратилась в органы опеки. Ведущая заявила, что такие истерические мужчины представляют большую опасность для детей. Ведущая призвала немедленно изъять детей.

"Если вы сегодня же не выйдете в эту семью и не заберете детей оттуда, я лично приеду к вам", – заорала Барановская.

Ранее Александр Гордон признался, что употреблял алкоголь на съемках программы "Мужское/Женское". Он рассказывал, что не любит свою работу и зверски устал. При этом съемки для него остаются единственным способом заработка.