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Не двигается и без длинных волос: Замотанную в пакет Заворотнюк сняли во время лечения

Анастасия Заворотнюк продолжает борьбу с онкологией.
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Уже который год звезда "Моей прекрасной няни" продолжает бороться со страшным недугом. Все это время рядом с ней находились супруг и дети, однако поддержки в последнее время стало меньше. Дело в том, что дочь Анастасии Заворотнюк покинула Россию и с женихом перебралась в Дубай.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Пока ее знаменитая мама борется за жизнь, сама девушка тоже занята своим здоровьем. Вчера она сняла себя во время лечения волос, которые, по ее словам, пострадали от солнечных лучей. Перед поклонниками Анна предстала замотанной в пакет, ведь на нее надели полиэтиленовый халат, защищающий тело от загрязнений от препаратов.

Наследница Анастасии Заворотнюк решила в малейших деталях показать весь процесс процедуры, так что пользователи застали ее в абсолютных разных позах. На одном из видео, к примеру, она не двигается, лежа в головой в раковине, чтобы не мешать мастеру заниматься своей работой и обрабатывать ее шевелюру. Подвижными остались лишь ее руки, которые водят камеру то в одну сторону, то в другую.

И почти на всех кадрах Анна без своих длинных волос. Ее шикарные локоны либо спрятаны под шапочкой, либо не видны из-за нахождения в раковине. Когда процедура завершилась, модель поспешила показать результат. Волосы дочки Анастасии Заворотнюк заметно потяжелели, а сама она осталась в восторге!

Анна и Анастасия Заворотнюк. Фото: Социальные сети
Автор: 12 января 2023, 09:00 Источник: Соцсети • Требует проверки
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