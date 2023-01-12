"Киркоров косит под дурачка": явившего бесовское отродье Филю-богохульника погнали поганой метлой

Многие до сих пор не мог забыть выходку Филиппа Киркорова с крестом, которую артист себе позволил во время концерта в Кремле. Есть мнение, что певец сознательно устроит провокацию.

То, как Филипп Киркоров, исполняя песню "Мария Магдалена", отплясал на кресте, недавно вспомнили вновь, когда обсуждали поступок солиста группы Little Big Ильи Прусикина. Тот прокатился на скейтборде в форме креста в день Рождества Христова. И если действия Прусикина объяснили незрелостью, то с 55-летнего артиста "слезать" не намерены, так как тот должен понимать куда больше.

Сам Киркоров говорил, что никого не хотел оскорбить и никакого дурного смысла в свое выступление не вкладывал. А песня "Мария Магдалена", которую он исполнил, стоя на кресте, якобы посвящена матери певца. Но, несмотря на это, против артиста все еще думают возбудить уголовное дело по 148-й статье (Оскорбление чувств верующих). В Сети скандальное выступление поп-короля назвали не иначе, как бесовское отродье.

Как пишет "Царьград", не исключено, что Киркоров, обвиненный народом в богохульстве, "косит под дурачка". Как отмечает издание, Филиппа не единожды уличали в вольном обращении со святынями. Около пяти лет назад артист выложил в интернет снимок, на котором он запечатлен в футболке с символом иллюминатов. В таком виде певец, судя по фото, "молился" возле иконы Божьей Матери в Тихвине.

Пока некоторые гонят Филиппа Киркорова поганой метлой со сцены из-за якобы его небрежного отношения к православию, сам артист старается не обращать внимания на разгорающиеся скандалы. Сейчас певец занят собой. Недавно он перенес пластические операции и очень изменился. О преображении знаменитости писали "Дни.ру".