"Операция проведена": Перекроивший лицо 55-летний Киркоров превратился в смазливого юнца

Россияне знают, как любит поп-король менять образы, ради чего порой идет на смелые эксперименты: его видели и с длинными волосами, и с косами, и с сединой... В общем, каким только не представал перед публикой Филипп Киркоров!
Но недавние его изменения повергли в шок поклонников. После Нового года в Сети появилось видео, на котором 55-летний артист идет в компании дам и выглядит очень помолодевшим и буквально сияет! Пользователи сразу стали предполагать, что он, подобно многим знаменитостям, перекроил свое лицо.
Пластический хирург Алексей Маляев в разговоре с Пятым каналом заверил, что операция прошла успешно и была сделана качественно. И дело не только в том, что на теле Филиппа Киркорова не заметны послеоперационные швы, а разрез глаз остался прежним. Специалист считает, что артист добился желаемого эффекта.
Поп-король, можно сказать, сбросив лет 20, превратился в смазливого юнца. "Здесь, возможно, исчезла какая-то брутальность, какая-то особенная бородка", – отметил пластический хирург.
Впрочем, по его мнению, ни одна операция не может изменить образ певца: Филипп Киркоров, по его словам, всегда останется самим собой, благодаря природной брутальности, высокому росту и своим изюминкам.