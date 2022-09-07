"Приспособленцы": дети Пугачевой и Галкина спустили огромную сумму

Новый учебный год начался для Аллы Пугачевой и Максима Галкина не только с Дня Знаний, но и с оплаты счетов.

Возвращение Аллы Пугачевой в Россию обсуждается уже вторую неделю. Главная причина такого решения очевидна — младшим детям певицы пора отправляться в школу. На празднике 1 сентября Алла Борисовна держалась скромно, но все-таки пообщалась с журналистами. Максима Галкина на празднике не было — отец семьи зарабатывает деньги в мировом гастрольном туре.

Это неудивительно, ведь расходы на воспитание детей растут с каждым годом. Во третьем классе элитной школы — Первой Московской гимназии — на одно только обучение родители Лизы и Гарри Галкина потратят на 700 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. Частная школа расположена в деревне Липки Московской области. Год обучения здесь стоит ни больше, ни меньше — 1,6 миллионов рублей. За эту сумму дети не только ходят на уроки, но и занимаются в театре, посещают музыкальные занятия, а еще ходят в бассейн и на теннис. Нетрудно посчитать, что за два года учебы молодые наследники спустили стоимость однокомнатной квартиры в Москве.

Многие артисты продолжают высказывать свое мнение по эмиграции российских звезд по политическим причинам. О своем отношении в социальных сетях поделился и актер Иван Охлобыстин: "Неправда, что я называю всех сбежавших артистов предателями, это не так. Я не знаю, предатели они, дураки, приспособленцы или банально – трусы. Я просто испытываю к ним неуважение и все. Но честно: мне не хочется, чтобы они возвращались…"