Целующий баб в машине женатый Маликов нашел оправдание: Их всего двое и было

В последнее время о личной жизни Дмитрия Маликова ходят тревожные слухи: якобы, его многолетний брак с супругой Еленой трещит по швам.



А певец тем временем сам дает поклонникам почву для фантазий. Не так давно он опубликовал снимок из машины, сопроводив его смайликом в виде поцелуя, как бы посылая свои лобзания публике прямо из машины. Женская половина подписчиков Дмитрия Маликова оказалась готова сесть в автомобиль кумира и быть рядом с ним.

В одном из последних интервью музыкант решил расставить все точки в сплетнях о неурядицах в его семье и заверил, что с женой по-прежнему живет душа в душу. Пара посвящает себя домашним хлопотам после переезда, и, конечно, воспитанию наследников.

Малыша Марка, к примеру, занимают разными видами досуга, чтобы раскрыть его творческие способности. А вот дочь Стефания уже, кажется, не нуждается в постоянном внимании родителей. Как рассказал певец, она серьезно увлеклась развитием бизнеса, а в личной жизни у нее пока затишье – по крайней мере с парнями звездного отца она не знакомила.

В этом плане Дмитрий Маликов нашел наследнице оправдание: она серьезно относится к выбору партнера и не раздает свое внимание направо и налево. "У нее их всего двое и было", – припомнил он бойфрендов дочери.

В общем, артиста греет любовь! А вот россиян, видимо, от холодов в это время года такие чувства не спасают. Как передает телеканал "360", спрос на масляные радиаторы за неделю вырос в более чем пять раз! Остается надеяться, что в семье Дмитрия Маликова будет царить гармония, а обогреватель для растопки чувств близких ему не понадобится.