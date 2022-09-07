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Шоу-бизнес
Смердящая Пугачева держит на привязи жалкого побирушку Галкина: Мальчик-паж при дряхлой королеве

Смердящая Пугачева держит на привязи жалкого побирушку Галкина: Мальчик-паж при дряхлой королеве

У некоторых не укладывается в голове, как Алла Пугачева могла бросить на чужбине своего любимого мужа.
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Светская сплетница Лена Миро не упустила возможности перемыть косточки звездному семейству. Как передает РИА ФАН, юморист продолжает давать концерты за бугром, однако для блогера очевидно, что выступления рано или поздно закончатся, а значит, и в Россию муж Аллы Пугачевой в конце концов вернется – зарабатывать-то как-то надо.

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"Алла просто вернулась первой. Чтобы вслед за ней вернулся и муж — вот такой план", – приводит предположение Лены Миро "ОСН". При этом некоторые пользователи, прочитав мнение сплетницы, оказались с ней не согласны. Кто-то считает, что Примадонна приехала в Россию, чтобы заработать для "своей орды", в числе которой и муж. А вот Максиму Галкину вообще не надо думать о деньгах.

Будучи "мальчиком", он повел себя, можно сказать, как жалкая побирушка и принял покровительство Аллы Пугачевой. А она теперь, условно говоря, держит его на привязи, чтобы муженек "отработал" то, что получил.

"Дала ему намного больше, чем у него было на тот момент, во всем, в том числе дала, наверное, большие деньги на строительство его бохагото "замка" в Грязи. Мальчик-паж при дряхлой королеве", – поделились читатели Лены Миро.

К тому же, считает народ, смердящая артистка не молодеет. И настанет час, когда ее не станет, а прислужливому супругу Аллы Пугачевой обязательно достанется доля ее наследства.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 сентября 2022, 09:09 Источник: ЖЖ ✓ Надежный источник
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