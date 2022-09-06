"Поехали!": оголившаяся Стриженова запрягла в узду свои пышные груди

Знаменитая актриса уже не первый год помогает россиянам начинать день в хорошем настроении, ведь она ведет программу "Доброе утро". Очевидно, что теледиве приходится рано вставать, что с наступлением осени очень непросто. А ведь сон в эту пору очень важен! Как передает портал URA.ru, ссылаясь на медика, соблюдать режим в сезон холодов – залог крепкого здоровья. Но, смотря на пышущую бодростью Екатерину Стриженову, напрашивается вывод, что она за своим самочувствием точно следит!
Накануне известная брюнетка разместила в своем микроблоге короткий ролик, снятый перед мотором очередного выпуска программы. "То, что мы проснулись, уже Слава Богу...Поехали!" – обратилась к поклонникам артистка и пожелала им хорошего дня. Для эфира звезда надела белоснежную блузу с оборками, которая многим фанатам показалась очень оригинальной.
И даже несмотря на наличие одежды, сложно не обратить внимание на пышную грудь Екатерины Стриженовой, которую она, так сказать, запрягла в узду, надев бюстгальтер с жесткими чашечками, поддерживающими ее шикарный бюст. При этом, сама по себе строгая блуза все же оставила простор для фантазии телезрителям: V-образный воротничок пикантно оголил длинную элегантную шею артистки, которой так и хочется любоваться!
"Красотка и блузка очень оригинальная! Люблю и обожаю!" – написали возбужденные поклонники Екатерины Стриженовой.