"Боль для родителей": раздавленная Стриженова оплакивает смерть дочери

Екатерина Стриженова всегда очень отзывчиво реагирует на чужую боль, но на этот раз она переносит трагедию как личную потерю. В своем телеграм-канале телеведущая почтила память погибшей девушки, которую еще недавно видела лично и общалась с ней... Стриженова описала ее как молодую, образованную и очень доброжелательную.
Речь шла о погибшей дочери российского философа Дарье Дугиной. Раздавленная горем ведущая оплакивает смерть дочери Дугина. В публикации она вспомнила эфир, на который она впервые пришла к ней.
"Ее не смущали камеры, она старалась говорить быстро и содержательно. Дарья оказалась человеком со стержнем и своей позицией по любому вопросу. Страшная трагедия оборвала ее жизнь – необходимо найти всех заказчиков и участников, где бы они не находились! Какая боль для родителей, соболезную всем сердцем… Светлая память", – написала Екатерина Стриженова.
Напомним, Дарья Дугина погибла в результате взрыва автомобиля на дороге в подмосковном поселке Большие Вяземы. В машине она должна была ехать с отцом Александром Дугиным, но в последний момент он пересел. Следствие рассматривает произошедшее как покушение со стороны вооруженных сил Украины.