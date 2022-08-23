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Шоу-бизнес
"Боль для родителей": раздавленная Стриженова оплакивает смерть дочери

"Боль для родителей": раздавленная Стриженова оплакивает смерть дочери

Российская телеведущая вне себя от произошедшего горя.
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Екатерина Стриженова всегда очень отзывчиво реагирует на чужую боль, но на этот раз она переносит трагедию как личную потерю. В своем телеграм-канале телеведущая почтила память погибшей девушки, которую еще недавно видела лично и общалась с ней... Стриженова описала ее как молодую, образованную и очень доброжелательную.

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Речь шла о погибшей дочери российского философа Дарье Дугиной. Раздавленная горем ведущая оплакивает смерть дочери Дугина. В публикации она вспомнила эфир, на который она впервые пришла к ней.

"Ее не смущали камеры, она старалась говорить быстро и содержательно. Дарья оказалась человеком со стержнем и своей позицией по любому вопросу. Страшная трагедия оборвала ее жизнь – необходимо найти всех заказчиков и участников, где бы они не находились! Какая боль для родителей, соболезную всем сердцем… Светлая память", – написала Екатерина Стриженова.

Напомним, Дарья Дугина погибла в результате взрыва автомобиля на дороге в подмосковном поселке Большие Вяземы. В машине она должна была ехать с отцом Александром Дугиным, но в последний момент он пересел. Следствие рассматривает произошедшее как покушение со стороны вооруженных сил Украины.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 23 августа 2022, 17:06 Источник: Телеграм-канал Екатерины Стриженовой • Требует проверки
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