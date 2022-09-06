"Кричит от жуткой боли": Что стало с оглохшим Корчевниковым после ухода с экрана

Борис Корчевников переживает непростой период своей жизни из-за проблем со здоровьем.

Российский телеведущий Борис Корчевников в детстве перенес менингит, который дал осложнения. Теперь звезда теряет слух и уже сейчас частично не слышит. Безусловно, это мешает работать, ведь во время записи эфиров своей передачи "Судьба человека" на "России 1" ему требуется слышать своего гостя и говорить с ним.

Хотя бывшая звезда "Кадетства" является профессионалом своего дела, отдельные моменты приходится переснимать из-за того, что Корчевников не может до конца разобрать речь спикера.

Поклонники волнуются за свою любимую передачу "Судьба человека" и ее ведущего, ведь еще в прошлом году Корчевников то ли в шутку, то ли нет заявил о возможном уходе с экрана.

На самом деле Корчевников сказал шокирующую фразу, чтобы подыграть своему гостю актеру Борису Стеклову. В формате театральной беседы артист спросил у телеведущего, почему он намерен завершить карьеру на "Судьбе человека". "Надоело все это, знаете. Жара, софиты. Сидишь тут с утра до ночи", — заявил вдруг тяжелобольной журналист.



Тем не менее, Борис Корчевников продолжает работать, а также поднимать злободневные темы в своих соцсетях. На днях он заговорил об абортах. Как человек верующий, он резко осудил это действие.

"Аборты – это убийство. Об этом скажет любой толковый врач и ученый. Причем это убийство самое жестокое: потому что убийство беззащитного хрупкого человека, который не может сопротивляться. Он только кричит там, сильно кричит от жуткой боли, когда его разламывают по кусочкам", – написал Борис Корчевников.

Ведущий добавил, что на телеканале "Спас", генеральным продюсером которого он является, есть программа "Прямая линия жизни", где беременные женщины, оказавшиеся в трудной ситуации, могут получить помощь.

По данным телеканала "360", количество абортов в России в последнее время сократилось. Однако, как сообщает "Царьград", цифры все же пугающие. В год сейчас делают около 400-450 тысяч абортов.