"Ее юмор не очень близок": участник "Голоса" объяснил настороженное отношение к Гузеевой на проекте

Дмитрий Нагиев вел вокальный суперпроект Первого канала "Голос" с первого сезона – с 5 октября 2012 года. Потом к шоу добавились вариации – "Голос. Дети" и "Голос. 60+". Прошло десять лет. И осенью 2022-го Дмитрия Нагиева сменила Лариса Гузеева. Правда, суперфиналист четвертого сезона "Голос. 60+" Петр Урбановичус к этой рокировке относится весьма скептически. О чем и сообщил "Дни.ру".

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