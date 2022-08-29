Победитель "Голоса" Бербеков рассказал о переменах на шоу после замены Нагиева Гузеевой

Актер Дмитрий Нагиев был ведущим музыкального проекта Первого канала "Голос" с октября 2012 года. Потом у него появились и "Голос. Дети", и "Голос. 60+". Прошло десять лет. И летом 2022-го Нагиев объявил, что покидает программу. Теперь там будет править бал Лариса Гузеева. Грядущие перемены корреспондент "Дни.ру" обсудил с Аскером Бербековым – победителем 8-го сезона популярного телепроекта. Он приехал на открытие Первого российского кинофестиваля "Волгоградский факел", учредителями которого выступают администрация города и комитет по культуре Волгограда.

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