Шнуров лизнул у брошенной мужем Пугачевой: Никто не отменял свободу

Сергей Шнуров высказался по поводу возвращения в Россию Аллы Пугачевой. На волне общего хейта певец поддержал Примадонну в ее решении.



Общественность взволнована: спустя полгода жизни в эмиграции Алла Борисовна вернулась в Россию. Супруг звезды Максим Галкин бросил жену на рожон: она одна отбивается от нападок журналистов и других коллег по шоубизу. Громкие обвинения появляются даже на стенах зданий — на телецентре "Останкино" красовалась хамская фраза в отношении Пугачевой.

Но нашлись и те, кто поддерживает Примадонну в ее возвращении и рады такому повороту. На пресс-конференции с журналистами музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров лизнул у Аллы Борисовны место, куда она отправляет всех недовольных. В своей речи он выразил большую симпатию и отметил достижения певицы.

"Алла Борисовна настолько заслуженный человек, что она может делать все что угодно. Уезжать, приезжать, говорить, не говорить. Корить ее? Да кто мы такие, чтобы вообще что-либо говорить Алле Борисовне Пугачевой? Кто мы?" — не сдерживался в комплиментах Шнуров.

Зашла речь и про свободу артистов. "Моя позиция такая. Тем более никто не отменял свободу перемещений. У нас конституция по-прежнему работает", прокомментировал Сергей. Кроме этого, он отметил, что нельзя отменять концерты и говорить людям, что им думать и что им делать.