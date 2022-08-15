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Шоу-бизнес
"Со Шнуровым больше не общаемся": призер "Голоса" Ив Набиев показал изнанку телепроекта

"Со Шнуровым больше не общаемся": призер "Голоса" Ив Набиев показал изнанку телепроекта

Одним из самых ярких участников Первого Вятского театрального фестиваля "На семи холмах", проходящего при поддержке Правительства Кировской области с использованием гранта Российского Фонда культуры, стал призер 8-го сезона "Голоса" Ив Набиев. Он рассказал "Дни.ру" о закулисье вокального суперпроекта Первого канал.
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Настоящее имя 36-летнего певца – Иван Агафонов. Но несколько лет назад он был вынужден взять псевдоним. "В 2011 году возле ночного клуба в Москве чемпион мира по боям без правил Расул Мирзаев из Дагестана убил моего полного тезку (19‑летний студент Иван Агафонов после удара был госпитализирован и через несколько дней скончался, не приходя в сознание от кровоизлияния, перелома черепа и размозжения мозжечка – Прим. ред.), – рассказывает Ив. – Громкое было дело, поэтому из-за ассоциация со мной пришлось брать псевдоним. Чтобы не было так, когда человек вбивает в поисковике мое имя, а всплывает вся эта жуткая история".

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Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

 Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Именно как Ив Набиев осенью 2019 года певец и пришел на кастинг "Голоса". "Многие думают, что туда можно попасть по блату. Но даже если и придешь туда благодаря знакомству с музыкальными редакторами Первого канала, то нет никакой гарантии, что на "слепых" прослушиваниях кто-то из наставников к вам повернется и вас покажут в эфире", – заверил музыкант.

"На предварительны прослушиваниях сидел сам Юрий Аксюта (продюсер объединенной Дирекции музыкального и развлекательного вещания "Первого канала" – Прим. ред.), – вспоминает певец. – А когда я прошел на этап "слепых" прослушиваний, то сразу решил, что пойду в команду Сергея Шнурова, поскольку у меня самого была группа, работающая примерно в таком же стиле".

"Мне нравится Шнуров как продюсер, интересными кажутся его проекты, – пояснил свой выбор Ив. – Хотя такого, чтобы он занимался со мной вокалом, конечно, не было. Вне съемок мы сидели, смеялись, анекдоты травили, вот и все. Для разных этапов я показывал ему десяток вариантов – по пять на русском и иностранном языках – того, что хотел бы спеть, а он уже отбирал. Но и было и так, что Шнуров сам мне велел что-то спеть – например, Ausländer группы Rammstein (двадцать восьмой сингл, вышедший 27 мая 2019 года на официальном канале группы – Прим. ред.). Велел, а сам укатил на гастроли в Америку на два месяца, оставив меня в недоумении. Но в итоге получился гениальный номер, которым я очень горжусь".

После окончания 8-го сезона "Голоса" 1 января 2020 года прекратилось и общение Набиева со Шнуровым. "У меня никогда не было его прямого телефона, – пояснил музыкант. – Даже во время "Голоса" мы держали связь только через помощницу Сергея. А уж сейчас – подавно. Мы после финала больше не общаемся".

"После "Голоса" у меня был юбилей – мне исполнилось 35 лет, – говорит Ив. – Я приглашал всех наставников, но не пришел никто. И дуэт со мной, о желании записать который на всю страну объявила Полина Гагарина, тоже, к сожалению, так и не сложился..."

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 августа 2022, 11:30 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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