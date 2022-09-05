Размазанная по сцене Гузеева отбивается изо всех сил: Без голоса не останется

Лариса Гузеева, по ее собственным словам, в последнее время часто была в полуобморочном состоянии. До ручки доводили ее волнения по поводу новых обязанностей: не так давно ее назначили новой ведущей программы "Голос 60+". Она предполагала, что ей будет сложно, но не думала, что настолько.
Вчера вечером зрители, среди которых был и актер Станислав Садальский, смогли оценить дебют Ларисы Гузеевой на новом рабочем месте. Садальский был рад приложить Гузееву: назвал выпуск шоу "оглушительным провалом", а новую ведущую – "ветераном Октябрьской революции".
В роли временного ведущего он предпочел бы набирающего популярность певца Shaman, в то время как в роли постоянного – исключительно Нагиева. Лишь ему, по словам Садальского, присущи "чувство такта и достоинства".
Впрочем, размазанная по сцене Гузеева отбивается изо всех сил. "Старые привычки надо менять", – заявила Лариса, добавив, что противникам ее назначения на должность надо опустить вилы и смириться. Также она призналась: знает, что пока не дотягивает до уровня Дмитрия Нагиева, но другого выбора нет. Шоу она не покинет, так что без "Голоса" не останется.