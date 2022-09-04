Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Россияне прощаются с Бородиной: Слезы наворачиваются
Больно смотреть: Корчащаяся в адских муках Заворотнюк ушла в другой мир
Решение о разводе: Поставлена точка в расставании несчастной Кудрявцевой с молодым мужем
"Надо дальше жить": Съехавшего из дома Маликова застали за интимом с молодухой после слухов о разводе
партнеры
Воскресенье
4 сентября
Лента новостей
15:44
Престарелого Петросяна выбросили за борт: "Никому не нужен"
15:31
Оплеванная Долина угодила в жуткий скандал: Зачем ее привезли?
14:34
Растоптанная свадьбой Прилучного Муцениеце уползла зализывать раны в глухую деревню
13:37
“Не поняла, как проиграла”: Чехова скинула сына на бывшего мужа и отдалась старой страсти
12:56
53-летняя Бледанс прилюдно оголилась на фоне Москвы
11:51
Тело загибающегося от Паркинсона Зайцева может купить любой желающий: Продают как обезьянку
11:05
Боня раскрыла причину провала сдавшей Бузовой: Пошла обнаженка
08:03
Куда делась красота? Старческое лицо Немоляевой сморщилось пуще прежнего
06:08
Луковый пирог по рецепту Марии Порошиной: божественный вкус
04:43
В Гольяново рыбаки выловили черепаху (видео)
02:19
Детеныш акулы ходит по стенкам аквариума (уникальное видео)
00:02
Икона Божьей матери "Грузинская": церковный праздник 4 сентября по православному календарю
23:24
В гробу видала: как Пугачева выбирает покойников для посещения похорон
22:07
Не пропустите! Новый сериал "Дом дракона" порвал российский кинематограф
22:03
Счастье не любит лайков
21:55
Что убитая горем дочь положила в шикарный гроб Михаила Горбачева
20:16
"Поспешил с выводами": Поливавший грязью Россию Галкин раскаивается в содеянном
20:03
Дороже золота: редкие экспонаты музея "Мир камня" на Алтае
19:17
Сначала атрофировались ноги: исколотую морфием связанную Фриске морили голодом перед смертью
17:46
"Манит": отшлепанный бородатым красавцем Галкин отклячил попку для смачного проникновения
16:49
"Зависимость": упустивший любимую 40-летний Корчевников зашел слишком далеко
15:58
"Раз – и нет человека": лик умершего Певцова пробирает россиян до дрожи
14:38
"Самое жалкое зрелище": млеющую от фекалий бывшего Агату Муцениеце высекли с голым задом
13:27
Вся Россия рыдает: как умершего Горбачева проводили в последний путь
13:03
Помолодевшая на 30 лет Пугачева скорчилась у гроба Горбачева: Падает
12:21
Соблазнивший Акиньшину Козловский с треском провалился в интимные моменты: Есть проблема
11:37
В деле алчной Тодоренко поставлена точка: Шансов нет
10:39
Галдящей о домогательствах Прокловой подлили смертельной отравы: Выпила
10:02
Развод, переезд и новая жизнь: Боярская кричит о судьбоносном повороте судьбы
10:01
"Боже мой!": Похотливый старик Якубович согрешил с губастой секретаршей на глазах у жены
09:56
"Только родился!": молодая фифа предъявила дитя от бросившего жену Маликова
08:15
Стоит ли инвестировать в криптовалюту
06:13
"Живу с альфонсами": разведенка Бородина взорвалась после вопроса о любовнице бывшего
04:02
Долго копила: потратившуюся на квартиру в Дубае Бородину поставили перед сложным выбором
02:26
5 нон-фикшн новинок, которые стоит прочитать
00:05
День Фаддея: что нельзя делать в праздник 3 сентября
21:56
Почерневший Куценко шокировал народ: Не узнать
21:54
В Сеть слили фото одряхлевшей Кудрявцевой без прикрас и фотошопа
21:51
Во Владивостоке автомобиль сбил пешехода на зебре
21:10
В Санкт-Петербурге при пожаре пострадал мужчина
19:53
В Екатеринбурге семейная ссора привела к драке
19:35
"Я ее люблю": Разведенка Муцениеце рассказала об отношениях с главной женщиной Прилучного
18:27
"Переобувание": брошенного на произвол судьбы Галкина призвали не пускать обратно в Россию
18:27
"Моя любимая": Николаев публично признался в чувствах к Пугачевой
15:06
"Подружки" вместо головы: американская трансгендерша сделала грудь больше мозга
15:03
"Страшной, недолюбленной *****": обманутая простушка Волочкова изошлась на фекалии
15:00
Москвичка избила хотевшего украсть у нее телефон мужика
14:53
"Ценить нигде не будут": брошенному Пугачевой Галкину предрекли крах на Западе
14:45
16-летняя москвичка прикончила собственного деда
14:30
Страдающая без ласки Успенская прибрала к рукам брошенного Пугачевой любимого мужчину: Я ему сама дала
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Развод, переезд и новая жизнь: Боярская кричит о судьбоносном повороте судьбы
"Самое жалкое зрелище": млеющую от фекалий бывшего Агату Муцениеце высекли с голым задом
Соблазнивший Акиньшину Козловский с треском провалился в интимные моменты: Есть проблема
Помолодевшая на 30 лет Пугачева скорчилась у гроба Горбачева: Падает
В Сеть слили фото одряхлевшей Кудрявцевой без прикрас и фотошопа
"Боже мой!": Похотливый старик Якубович согрешил с губастой секретаршей на глазах у жены
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Оплеванная Долина угодила в жуткий скандал: Зачем ее привезли?

Оплеванная Долина угодила в жуткий скандал: Зачем ее привезли?

Лариса Долина угодила в очереднйо скандал. Публика крайне прохладно встретила певицу.
прочитано 248 раз

Недавно в Сыктывкаре состоялся большой праздничный концерт, посвященный столетию Республики Коми. В мероприятии приняли участие Лев Лещенко и Лариса Долина.

ПО ТЕМЕ

Жесткий запрет: исхудавшая Долина осталась без еды в Крыму

Раскрыт секрет красоты 66-летней Долиной: Восстанавливает любовь

 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Писательница Юлия Волкодав стала свидетельницей неприятного зрелища. Лариса Долина появилась на репетиции, где была незаслуженно оплевана публикой.

По словам Волкодав, люди не стеснялись в выражениях и откровенно обсуждали готовившихся выступать знаменитостей. Писательница отметила, что на Долину пришелся самый сильный удар.

"Это было максимально токсично – они (оскорбляли) всех. Просто всех! Выходит Долина в майке и брюках. У нее были длинные брюки, правда, с одной стороны разорванные. А они говорят: "Вот, она похудела, все время была жирной коровой", "А вот на ней какие-то лохмотья". "Она страшная, старая". "Зачем их привезли? Лучше бы наши пели!". "А лучше бы привезли Леонтьева. Но он сам не приехал", — цитирует писательницу издание Prozvezd.

Волкодав добавила, что сам концерт оставил у нее спорные впечатления. Находиться в толпе зрителей ей было некомфортно.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Автор: 4 сентября 2022, 15:31 Источник: prozvezd.info ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Дочка одевает": 66-летняя Долина в кокетливом мини плевать хотела на критиков

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Вся Россия рыдает: как умершего Горбачева проводили в последний путь

Невосполнимая утрата
Шоу-бизнес

Галдящей о домогательствах Прокловой подлили смертельной отравы: Выпила

Роковая ошибка
Шоу-бизнес

"Боже мой!": Похотливый старик Якубович согрешил с губастой секретаршей на глазах у жены

Вся страна теперь знает
Шоу-бизнес

Соблазнивший Акиньшину Козловский с треском провалился в интимные моменты: Есть проблема

Красавчик оказался с дефектом

Гороскоп

Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений
Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили 46 321 случай коронавируса
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 4063 человека
Впервые с начала весны в России за день выявили больше 33 тысяч случаев ковида
В России за день число госпитализаций с ковидом выросло на 115%

Спорт

Знаменитый боец арестован за вождение в нетрезвом виде
"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи

Регионы

В Санкт-Петербурге при пожаре пострадал мужчина
В Екатеринбурге семейная ссора привела к драке
Жителей Рязанской области предупредили о возвращении огненного шторма
Подмосковные врачи достали из мужчины семисантиметровую иглу
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+