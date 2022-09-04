Оплеванная Долина угодила в жуткий скандал: Зачем ее привезли?

Недавно в Сыктывкаре состоялся большой праздничный концерт, посвященный столетию Республики Коми. В мероприятии приняли участие Лев Лещенко и Лариса Долина.
Писательница Юлия Волкодав стала свидетельницей неприятного зрелища. Лариса Долина появилась на репетиции, где была незаслуженно оплевана публикой.
По словам Волкодав, люди не стеснялись в выражениях и откровенно обсуждали готовившихся выступать знаменитостей. Писательница отметила, что на Долину пришелся самый сильный удар.
"Это было максимально токсично – они (оскорбляли) всех. Просто всех! Выходит Долина в майке и брюках. У нее были длинные брюки, правда, с одной стороны разорванные. А они говорят: "Вот, она похудела, все время была жирной коровой", "А вот на ней какие-то лохмотья". "Она страшная, старая". "Зачем их привезли? Лучше бы наши пели!". "А лучше бы привезли Леонтьева. Но он сам не приехал", — цитирует писательницу издание Prozvezd.
Волкодав добавила, что сам концерт оставил у нее спорные впечатления. Находиться в толпе зрителей ей было некомфортно.