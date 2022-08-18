Раскрыт секрет красоты 66-летней Долиной: Восстанавливает любовь

Как Ларисе Долиной удается сохранять красоту и молодость?

Лариса Долина – пример того, как нужно выглядеть в преклонном возрасте. 66-летняя артистка сильно похудела и по-настоящему помолодела. Поклонники в шоке и не понимают, как звезде это удается. Недавно вокалистка все-таки решила раскрыть секрет своей красоты.

Как оказалось, поддерживать силы ей помогает сцена, на которой она чувствует себя как рыба в воде. По словам женщины, концерты не утомляют ее, а, наоборот, придают сил. "А еще меня восстанавливает любовь к жизни", – признается певица.

Звезда эстрады не отрицает, что косметологические процедуры также являются неотъемлемой частью ее жизни. Она призналась, что старается уделять столько времени на походы к косметологам, сколько возможно. Главное, по словам Долиной, – не лениться.

Журналистам удалось выяснить, что секрет красоты артистки также кроется в том, что ее сердце занято. Лариса Александровна не раскрыла всех карт, но намекнула на то, что у нее есть возлюбленный. Так, она заявила, что находится в том состоянии, когда человек любит и любим. По словам артистки, это прекрасное чувство по-настоящему заряжает долголетием. "Это важно для женщины", – поделилась мыслями звезда.