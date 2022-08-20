Жесткий запрет: исхудавшая Долина осталась без еды в Крыму

Лариса Долина приняла участие в музыкальном фестивале в Крыму. Организаторы основательно подготовились к приезду знаменитости.
Артистку планировали угощать местными вкусностями – шашлыками, жареной барабулькой и вкуснейшими лимонадами. Но Долиной буквально остаться без еды. Певица строго отказалась от крымских яств. "Я такое не ем", – заявила она.
Долина объяснила, что уже давно не употребляет в пищу ничего жирного и вредного. "У меня есть определенный красный список продуктов, которые мне нельзя. И есть зеленый список продуктов. Там все, что мне можно", — цитирует звезду светская пресса.
Дело в том, что Долина позволяет себе есть всего пять часов в день. Артистка давно практикует интервальное голодание. "19 часов в сутки я ничего не ем, только пью", — добавила она.
Звезда призналась, что первое время соблюдать ограничения ей было очень трудно. Со временем организм привык. Долина довольна тем, что получилось.