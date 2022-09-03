"Только родился!": молодая фифа предъявила дитя от бросившего жену Маликова

1 сентября в звездных семьях отгремело по-разному. Одна часть артистов вообще не вспомнила про День знаний, а другая с лихвой похвасталась видом детей-школьников. Дмитрий Маликов не стал скрывать, что отдал сына Марка в подготовительный класс. Сообщил об этом знаменательном событии не только певец, а еще и молодая фифа из его окружения.
В своем аккаунте дочь артиста Стеша показала фанатам фото, сделанное возле элитной гимназии. На снимке она предъявила своего малютку-брата, а также именитых родителей и себя любимую. Лицо крошки Марка явно не выражало удовольствия, пока его мать и отец сверкали натянутыми улыбками.
Пользователи Сети с удивлением осознали, что Дмитрий Маликов и Елена Изаксон уже готовят наследника в первоклашки. "Как в школу? Он же только родился! Как быстро растут чужие дети..." — написала в комментариях одна из поклонниц.
Между тем народ обрадовался, что семья наконец-то собралась вместе. Это хороший знак, ведь совсем недавно Дмитрий Маликов бросил жену на отдыхе — отправился кататься на яхте без нее.
За скверный поступок артист оправдался: Елену на воде якобы укачивает. И хотя фанаты подозревали, что звездный брак трещит по швам, свежие кадры расставили все по полочкам. Очевидно, певец не собирается разводиться с супругой, ведь выглядит рядом с ней абсолютно счастливым.