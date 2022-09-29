Три миллиона экономии: место под могилу Моисеева на элитном кладбище выделят бесплатно

Троекуровское кладбище Москвы было организовано как "филиал" Новодевичьего во второй половине 1970-х годов. Здесь хоронили артистов, художников, спортсменов, видных политических деятелей. Здесь покоятся политик Борис Немцов, певцы Валентина Толкунова, Юрий Шатунов и Валентина Легкоступова, журналист Анна Политковская, актеры Александр Лазарев, Марина Голуб и Николай Караченцов. Теперь же, как говорят, тут упокоится Борис Моисеев.

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