Гадкие происки Маркл: тяжелобольную Миддлтон накрыл приступ удушья

После похорон королевы Великобритании Елизаветы II высокопоставленная семья трещит по швам. В Сети то и дело всплывают слухи о внутреннем разладе, склоках между внуками королевы и их женами.
Более того, в последнее время жена принца Уильяма Кейт Миддлтон чувствует себя неважно. Говорят, что между ней и принцем Уильямом кошка пробежала. После смерти Елизаветы чета получила новый статус и стала именоваться принцем и принцессой Уэльскими.
Ходят слухи, что сын Карла III никак не может забыть свою первую любовь Джекки Крейг. Более того, она якобы тайно родила от него сына. Другие злые языки утверждают, что принц Уильям крутил роман с близкой подругой Кейт. Меган Маркл "помогла" и усугубила ситуацию, когда в открытую заявила о наличии в браке соперницы проблем.
Впрочем, пока все это неофициально, и Кейт Миддлтон продолжает выполнять обязанности как представителя семьи Виндзор, а также воспитывать троих детей. Не удивительно, что здоровье принцессы пошатнулось. У нее появилась тяжелая аллергия на лошадиную перхоть. Принцесса глотает горы таблеток из-за приступов удушья.
Терапевт Лариса Алексеева объясняет обострение хронических недугов ослаблением иммунной системы в осенний период. В этот период активизируются простудные заболевания, ОРВИ, грипп, а также болезни органов дыхания и слуха, сообщает "Царьград". Так что ситуация с Кейт Миддлтон далеко не самая страшная.