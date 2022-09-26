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Шоу-бизнес
Таращит глаза и ломает пальцы: Сотникову кособочит после пластики

Таращит глаза и ломает пальцы: Сотникову кособочит после пластики

Не стареющая Вера Сотникова сильно изменилась. Ряд пластических операций преобразил ее внешность.
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Актриса Вера Сотникова является одной из самых ярких фигур в российском кино и театра. За ее плечами десятки ролей. Помимо этого актриса является матерью единственного и уже взрослого сына Яна, которого родила в далекой юности.

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Красавица вышла замуж в 18 лет за простого дворника по имени Юрий. От него звезда родила сына, которого потом воспитали бабушка с дедушкой. Сотникова как единственный кормилец семьи старалась заработать на жизнь в Москве. Сейчас она востребованная актриса и гостья популярных ток-шоу.

На днях артистка стала гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Звезды сошлись" на НТВ. В студии артисты обсуждали актуальную тему частичной мобилизации в России. Вера Сотникова как мать взрослого сына задалась вопросом, какая судьба ждет ее наследника. Сегодня сын звезды не стремится мелькать на экранах и на страницах глянцевых журналов, известно о нем мало.

"Если человек учится, то его не забирают? А если это второе высшее образование? Вот если человека призвали, и он должен категорически через неделю все, прибыть. Может он поменять вот эту работу на работу, например, на стройке в Мариуполе? Где угодно, но только не под пулями", – сыпала вопросами скособоченная Вера Сотникова.

Переделанная пластическими хирургами актриса лезла из кожи вон и беспокоилась. Заметно, что при разговорах на эту тему она таращит глаза и ломает пальцы. Многие звезды в студии признали, что защищать родину – дело благородное, а вот Вера Сотникова видит сложившуюся ситуацию под другим углом.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Вера Сотникова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallokpress.com
Автор: 26 сентября 2022, 20:42 Источник: "Звезды сошлись"/ НТВ ✓ Надежный источник
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