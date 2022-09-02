В утробе волосатое существо: Решившая стать мамой на старости лет Гузеева показала результаты УЗИ

У звезды "Давай поженимся", как известно, двое детей. Сын Георгий и дочь Ольга уже совсем взрослые, а телеведущая на старости лет, кажется, заскучала по материнству. Вот и решила Лариса Гузеева прибавить себе хлопот и завела собаку.
Отношения у телеведущей с новым членом семьи сложились очень теплые – настолько, что она считает себя мамой пушистого мальтипу по имени Жужа. Сегодня утром знаменитая брюнетка показала в своем микроблоге утренние ласки с любимым питомцем – и это безумно трогательное зрелище!
К слову, многие хозяева братьев наших меньших запрещают им находиться в их кровати. Но эта история не про Ларису Гузееву. Звезда, как оказалось, спит со своей собакой, а проснувшись, ведет с ней милый беседы, которые, пожалуй, никого не оставят равнодушными.
А малышка, кстати, на фразы своей хозяйки отвечает – громким лаем и радостными прыжками по постели.
"Я твоя мама? Да! Скажи, конечно, ты моя мама, скажи, я даже УЗИ видела, ты меня рожала", – обратилась к Жуже артистка.
Видимо, к появлению в доме собаки она отнеслась очень ответственно – раз уж, судя по всему, даже смотрела ультразвуковое исследование находящегося в утробе реальной мамы волосатого маленького существа. И результат, очевидно, превзошел все ожидания Ларисы Гузеевой: звезда души не чает в своем новом друге!