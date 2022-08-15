Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Арест с конфискацией имущества: 45-летнего мужа Пугачевой отправили за решетку
"Ничтожество": Семья вышвырнула Галкина из дома после связи с молодухой на стороне
Растянувшаяся до предела Волочкова показала лишнее
"Вернется с детьми": Измученная Пугачева бежит в Россию от пойманного с другой женщиной Галкина
партнеры
Понедельник
15 августа
Лента новостей
13:08
"Царствие небесное": разболтанную Лолиту придавило смертью
13:05
В столице продлили "оранжевый" уровень природной опасности из-за жары
12:58
"Насте недолго осталось": Пропавший Чернышев провожает в могилу онкобольную Заворотнюк
12:37
Мэра Киева Виталия Кличко бросила жена после 25 лет брака
12:22
Мамин паспорт, папин галстук – вот и маленький костер: в Приднестровье ребенок спалил дом
12:18
Отобрали все: Плюнувшая в Россию предательница Брежнева огребла по полной
12:10
По возрасту подходит: 84-летний Резник занял место Галкина в жизни Пугачевой
11:53
Плюнувший на образование 20-летний Милохин снова сел за школьную парту
11:30
"Идите на х***!": После слухов о разводе с мужем Кудрявцева опустилась до невозможности
11:30
"Со Шнуровым больше не общаемся": призер "Голоса" Ив Набиев показал изнанку телепроекта
11:18
"Его не стало": 48-летнего Цискаридзе пришибло смертью в жуткой автокатастрофе
10:41
Растолстевший до 300 килограммов сын Сафронова удовлетворил сам себя на камеру
10:31
"До слез": Задыхающаяся после родов Барановская молится о здоровье
09:51
"Какой ужас!": Муж выгнал только что родившую Тодоренко вместе с детьми
09:23
"Летели трусики": Раздевший малолеток догола Жуков проболтался об изменах жене
09:09
Какие квартиры нельзя брать в ипотеку
08:59
"С украинским народом никто не борется": Сташенко раскрыла истинную цель специальной военной операции
08:56
Столичные новостройки у пляжей
08:48
Несчастная брошенка Нинидзе поставили точку в разрыве с Виторганом: Новая удачная партия
08:41
Назад пути нет: оправдывающемуся Галкину обрубили кислород
06:37
Лисьи глазки: модно и опасно
04:13
Трое лосей забрели в Калининград и навели шороху (видео)
02:21
Кот-ворюга увел со стола самое важное (видео)
00:08
День памяти Василия Блаженного: приметы и традиции 15 августа
22:14
Сопящий под одеялом еж довел народ до истерики (видео)
20:14
Рецепт Елены Яковлевой: бродвейские рулетики с овощами
18:14
Влажная промежность полуобнаженной тихони Арзамасовой довела народ до экстаза: Секси
17:44
"Не тяни": Возбужденный Киркоров пристроился к взявшему в рот женоподобному мужичку в платье
17:21
Продажного приспособленца Михалкова облили грязью и унизили его отца: Делает то, за что платят
16:29
Орущая националистические лозунги мать Королевой смешала с дерьмом мужа дочери: Оказался г***!
16:16
Прощайте, Маэстро: любимый композитор Киркорова умер накануне гастрольного тура на 71-м году
14:36
"Для всех нас это боль": Заворотнюк тихо ушла в лучший мир
14:25
Где похоронят пропавшую Пьеху
14:05
Развалившая чужую семью Барановская предъявила своих незаконнорожденных малышей: Копия отца
13:10
Мамочки родные! Промотавший деньги Шепелев скинул с обрыва сына Фриске и дочь любовницы
11:49
"Кормильцы мои!": погнанный из семьи Галкин упал на колени перед забугорными зеваками
11:08
30 лет под одной крышей кончились: Маликов съехал из дома по желанию жены
09:58
Первого бросила в молодости, а второго родила в 41: какими стали сыновья Алены Свиридовой
08:31
Рай для двоих. Куда полететь в романтическое путешествие?
06:11
Правила взрослой женщины, которые мешают жить
04:08
Все гениальное просто: какие тенденции стали модными в интерьере
02:24
Нырнули в унитаз: еноты устроили погром в номере анапской гостиницы (видео)
00:03
Медовый спас и начало Успенского поста: что нельзя делать 14 августа
22:18
Как спланировать отпуск, чтобы не отдать все деньги?
20:15
Из милой девушки в перетянутую каргу: как Гурченко изуродовала пластика
19:41
Пьяный дебош: сын Ефремова оказался в полиции
18:26
Потратившая огромную сумму на роды Тодоренко решила одевать сына в обноски
17:04
Злорадствующую над исчезновением Бузовой Борисову закидали камнями
15:24
Джаро & Ханза раскрыли секретную формулу суперхита "Виски, кола"
15:21
Уже не девочка: натянувшая трусы до ушей Долина села в лужу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Влажная промежность полуобнаженной тихони Арзамасовой довела народ до экстаза: Секси
Первого бросила в молодости, а второго родила в 41: какими стали сыновья Алены Свиридовой
Назад пути нет: оправдывающемуся Галкину обрубили кислород
Пьяный дебош: сын Ефремова оказался в полиции
"Для всех нас это боль": Заворотнюк тихо ушла в лучший мир
"Вечная память": смерть застала Орбакайте врасплох
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Его не стало": 48-летнего Цискаридзе пришибло смертью в жуткой автокатастрофе

"Его не стало": 48-летнего Цискаридзе пришибло смертью в жуткой автокатастрофе

Печальное известие появилось на странице Николая Цискаридзе сегодня.
прочитано 500 раз

Знаменитый артист по праву считается звездой российского балета. Более того, он получил известность не только в нашей стране, но и за рубежом, благодаря своему таланту эффектно двигаться на сцене. При всем при этом танцор всегда находится в тесном контакте со своей публикой, ежедневно радуя ее новостями из жизни. От социальных сетей Николая Цискаридзе буквально веет красотой, эстетикой и жизнерадостностью, которые радовали глаз его поклонников.

ПО ТЕМЕ

"Тончайший": Озверевший Охлобыстин угодил рыдающему Цискаридзе между ног

"Попался": Отказавшийся от женщин голый Цискаридзе получил удовольствие на яхте

Но сегодня в микроблоге артиста появилась печальная новость о смерти: он напомнил фанатам о том, что в этот день, ровно 32 года назад, трагически ушел из жизни кумир миллионов Виктор Цой. Это событие стало большой трагедией не только для близких музыканта, но и для обычных россиян, которые ходили на концерты группы "Кино", а ее песни были слышны практически отовсюду.

Судя по всему, в свое время и Николая Цискаридзе пришибло смертью певца, который ушел из жизни, попав в жуткую автокатастрофу в Латвии.

"Не проходит и года, чтобы поклонники и просто любители музыки не вспоминали бы Виктора Цоя. Увы, 15 августа 1990 года его не стало", – написал в своем микроблоге артист.

Несмотря на то, что с момента гибели солиста нашумевшего коллектива прошло много лет, он до сих пор не забыт. Ведь, говорит танцор, сегодня в разных уголках Петербурга можно увидеть надписи "Цой жив!". Николай Цискаридзе посоветовал своим поклонникам сегодня посмотреть фильм "30 лет без "Кино", а также вспомнить самые любимые песни рок-звезды.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Николай Цискаридзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 августа 2022, 11:18 Источник: Телеграм-канал Николая Цискаридзе ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Цискаридзе простился с Галиной Вишневской

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Растянувшаяся до предела Волочкова показала лишнее

Совсем стыд потеряла

Шоу-бизнес

"Его не стало": 48-летнего Цискаридзе пришибло смертью в жуткой автокатастрофе

Большая трагедия
Шоу-бизнес

"Какой ужас!": Муж выгнал только что родившую Тодоренко вместе с детьми

Ведущей не оставили выбора
Шоу-бизнес

Несчастная брошенка Нинидзе поставили точку в разрыве с Виторганом: Новая удачная партия

Прервала молчание

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года

Здоровье

В России нашли новый штамм коронавируса "дельтакрон"
Будьте готовы! Озвучены сроки новой волны ковида в России
В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

Подпольное производство нелегальной газировки раскрыто в Подмосковье
Зазвездившаяся в США уроженка Саратова отчитала живущих на родине россиян: Никогда так не сможете
"Попадают сюда из настоящего ада": хаски-деревня в Подмосковье дает собакам вторую жизнь
В Петербурге упавший с памятника ребенок получил серьезные травмы
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+