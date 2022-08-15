"Его не стало": 48-летнего Цискаридзе пришибло смертью в жуткой автокатастрофе

Печальное известие появилось на странице Николая Цискаридзе сегодня.

Знаменитый артист по праву считается звездой российского балета. Более того, он получил известность не только в нашей стране, но и за рубежом, благодаря своему таланту эффектно двигаться на сцене. При всем при этом танцор всегда находится в тесном контакте со своей публикой, ежедневно радуя ее новостями из жизни. От социальных сетей Николая Цискаридзе буквально веет красотой, эстетикой и жизнерадостностью, которые радовали глаз его поклонников.

Но сегодня в микроблоге артиста появилась печальная новость о смерти: он напомнил фанатам о том, что в этот день, ровно 32 года назад, трагически ушел из жизни кумир миллионов Виктор Цой. Это событие стало большой трагедией не только для близких музыканта, но и для обычных россиян, которые ходили на концерты группы "Кино", а ее песни были слышны практически отовсюду.

Судя по всему, в свое время и Николая Цискаридзе пришибло смертью певца, который ушел из жизни, попав в жуткую автокатастрофу в Латвии.

"Не проходит и года, чтобы поклонники и просто любители музыки не вспоминали бы Виктора Цоя. Увы, 15 августа 1990 года его не стало", – написал в своем микроблоге артист.

Несмотря на то, что с момента гибели солиста нашумевшего коллектива прошло много лет, он до сих пор не забыт. Ведь, говорит танцор, сегодня в разных уголках Петербурга можно увидеть надписи "Цой жив!". Николай Цискаридзе посоветовал своим поклонникам сегодня посмотреть фильм "30 лет без "Кино", а также вспомнить самые любимые песни рок-звезды.