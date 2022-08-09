"У нас с тобой дочка!": объявился тайный ребенок Баскова от старой подруги

У Николая Баскова подрастает дочка!

Знаменитый артист, несмотря на свою красоту и обаяние, к сожалению, до сих пор остается в числе завидных холостяков. Натуральный блондин был женат лишь однажды – в этом браке супруга Светлана подарила ему сына, которому дали имя Бронислав. Сейчас же Николай Басков не бывает замечен в компании хорошеньких женщин, а поклонники все еще надеятся, что их кумир обретет семейное счастье.

Ну, а музыкант пока занят потомством своей любимой кошки, которая недавно родила на свет прекрасных котят, из-за чего ее хозяина даже назвали "папой". Как оказалось, одного из малышей он подарил своей старой подруге – Любови Успенской. Королева шансона сначала держала малыша в тайне и только пару недель назад объявила публике о новом члене семьи.

Выяснилось, что накануне котенок ее сильно удивил. Все время его пребывания в доме, она думала, что растит мальчика, однако ветеринар ошарашил ее новостью: на самом деле, это девочка! В итоге шокированная Любовь Успенская разыграла в своем микроблоге целый спектакль: как будто у нее с Николаем Басковым – общий ребенок, рожденный по сценарию, судя по всему, от нее.

"Коленька, у нас с тобой не сын, а дочка!", – обратилась к своему другу певица.

Знаменитый блондин пока никак не отреагировал на эту новость, а вот поклонники королевы шансона оказались в таком же недоумении, как и она! Как оказалось, подобные случаи были у многих россиян. Так что, Николай Басков и Любовь Успенская – не единственные, кто пережил этот казус.