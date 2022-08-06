"Свобода": Одряхлевшая Кудрявцева расстается с мужем после 9 лет брака

Слухи о непростых отношениях Леры Кудрявцевой с мужем ходят давно. Оказалось, они отчасти правдивы.

Лера Кудрявцева вот уже девять лет замужем за Игорем Макаровым, от которого родила дочь Машу. В последнее время поклонники теледивы начали переживать за ее брак. Дело в том, что звезда нередко отдыхает отдельно от супруга, из-за чего даже поползли слухи о том, что пара вскоре разведется. Некоторые предположили, что это из-за разницы в возрасте, мол: Кудрявцева одряхлела, а потому муж охладел к ней.

Недавно выяснилось, что ведущей в отношениях со спортсменом все-таки приходится прикладывать определенные усилия. На эту тему высказался Георгий Иващенко. По словам акулы пера, между супругами порой возникает недопонимание из-за того, что они являются представителями совершенно разных сфер. Так, Макаров – хоккеист, а Кудрявцева– телеведущая, из-за этого они не всегда понимают друг друга. Именно поэтому каждый порой проводит свободное время по-своему.

Также журналист предположил, что спортсмену может быть скучно отдыхать с подругами жены, поэтому он не сопровождает возлюбленную в отпуске. "Видимо, они дали в этом плане друг другу свободу", – говорит Иващенко. По его словам, это помогает им сохранить брак. Так что получается, что после девяти лет брака Кудрявцева то и дело расстается с мужем и отправляется на отдых в одиночестве.

Напомним, недавно стало известно, что отправившуюся на отдых Кудрявцеву сразила опасная болезнь. Звезда сообщила, что заболела коронавирусом, из-за чего ей даже пришлось самоизолироваться.