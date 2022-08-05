"Проблемы с мужчинами": что скрывает любящая оголиться на камеру Толкалина

44-летняя Любовь Толкалина известна склонностью к довольно откровенным фотосессиям.

Актриса не стесняется оголиться на камеру, за что ее довольно часто критикуют в Сети. Пользователи недоумевают, как избранник знаменитости реагирует на откровенные снимки и есть ли он вообще. Сама Любовь Толкалина этот момент не комментирует – личную жизнь в отличие от своего красивого тела актриса предпочитает оставлять за кадром.

Что из личного скрывает знаменитая актриса в настоящем и что ее ждет в будущем, попробовала выяснить нумеролог Фарида Красавкина. Эксперт сразу почувствовала, что актриса – лидер по натуре и в ней скрыт мощный энергетический потенциал. Любящая оголиться на камеру Толкалина точно не обделена мужским вниманием, однако в ее отношениях с представителями сильного пола не все и всегда может идти гладко.

"На первом месте могут выступать проблемы во взаимоотношениях с мужчинами," – рассказала Красавкина о происходящем в жизни актрисы в текущем году.

По словам нумеролога, сама судьба дает Толкалиной возможность переосмыслить прошлое и выбрать: вступать в дальнейшие отношения или разойтись с партнером как в море корабли. Красавкина уверена, что у актрисы в данный момент есть некий избранник, но отношениями с ним она, скорее всего, разочарована и думает о том, чтобы поставить точку.

Эксперт рассказала "ЭГ", что в программе Любови Толкалиной заложено женское счастье. В будущем у нее еще не раз появится возможность найти вторую половину и построить с ней крепкие отношения. Однако выбор остается за самой знаменитостью.